Alex Belli torna al GF Vip 6. Quella che pochi giorni fa era solo un’indiscrezione, è stata confermata da Alfonso Signorini proprio nell’ultima puntata in diretta del reality show di Canale 5. La porta rossa per lui si aprirà il 14 febbraio 2022 durante l’appuntamento in diretta.

“Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due. Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane”, ha detto Alfonso Signorini. “Tu adesso vai, scegli chi ti pare, la Duran, la Sorge, ma anche Basciano, basta che prendi una decisione una volta per tutte”, ha concluso il conduttore del reality show, spesso contestato dal pubblico ma anche dagli stessi concorrenti per aver dato fin troppo spazio al triangolo Alex-Soleil-Delia.

Alex Belli, l’ex moglie mostra il messaggio che conferma il tradimento

La scorsa settimana a Pomeriggio 5” il programma condotto su Canale 5 da Barbara D’Urso, Katarina Raniakova ha sbugiardato l’ex marito (Alex Belli) e l’amica Stella, la donna venuta alla ribalta recentemente per essere coinvolta in una relazione ‘artistica’ con Alex e Delia. “Noi (tre) siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro” aveva rivelato a Libero. Secondo l’ex moglie, Alex Belli l’avrebbe tradita proprio con Stella e durante la puntata di Pomeriggio 5 in onda venerdì 11 febbraio ha mostrato le prove.





“Alex alla fine mi ha confessato tutti i tradimenti. – ha raccontato – Lui all’inizio quando viene scoperto dice che è tutta immaginazione e che non ha mai tradito. Ci fa passare come pazze, l’ha fatto prima con me, poi con Mila e ora con Delia. Confermo che la donna che mi aiutava con le pulizie ha smesso di venire per rispetto a me, perché ha trovato Starlight a casa con Alex in un contesto imbarazzante. Adesso vi faccio vedere il messaggio.

Alex Belli ha trdito la sua prima moglie con Stella? Katharina ha portato l'SMS CHOC 💥#Pomeriggio5#GFVIP pic.twitter.com/0DYimucJDl February 11, 2022

Mostrando il cellulare si legge: ‘Ciao Kate, la signora che è stata a Pomeriggio 5, si chiama Stella ed è esattamente quella che avevo visto a casa vostra‘. Stella è già stata smascherata perché diceva che quando io stavo con lui, lei non era mai stata a casa nostra e ora dice il contrario. Quante bugie che dice questa donna”.