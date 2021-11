Un periodo complesso ed interiore per Alessia Marcuzzi, ormai lontana dalla tv da diversi mesi. Il motivo lo sappiamo fin troppo bene: dopo anni passati alla conduzione dei programmi di punta nelle reti Mediaset come “Le Iene”, “Grande Fratello”, “Temptation Island”, “Scherzi a Parte” e “L’Isola dei Famosi”, Alessia ha deciso di staccare la spina per qualche tempo per dedicarsi quasi interamente alla sua famiglia e ai suoi figlio Tommaso e Mia. Il giovane, oramai 20enne, è nato dall’amore tra la Marcuzzi e il suo ex Simone Inzaghi; la piccola invece durante la relazione con Facchinetti. Tuttavia, dopo tanto lavoro per Alessia è tempo di ‘ferie’, lunghe e dolci.

Ma in tanti si interrogano sul suo futuro televisivo. E proprio a riguardo “Chi” ha lanciato una vera e propria bomba: la conduttrice romana appare sempre più vicina al ruolo di co-conduttrice di Sanremo 2022. Ecco cosa è trapelato dalle indiscrezioni sulla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Sì, avete letto e capito bene. Alessia Marcuzzi è la scelta molto papabile per condurre il prossimo Festival di Sanremo.

A 49enne suonati, Alessia Marcuzzi è più brava e bella che mai. E stupisce che, considerando la sua carriera, non le sia mai stato proposto. Tra l’altro si tratterebbe di un grandioso ritorno: La Marcuzzi ri-sbarcherebbe in Rai, dove ha esordito nel 1994 prima di passare ai canali Mediaset, dove ha proseguito la propria carriera per più di 25 anni.





Dalle informazioni riportate dal magazine “Chi”, “mancherebbero solo i dettagli” dell’accordo che vedrebbe Alessia Marcuzzi sul palco dell’Ariston ricoprendo un ruolo talmente importante al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus. Insomma, non una sorta di valletta, ma il ruolo di co-conduttore insieme e al pari di Amadeus che tuttavia resta il direttore artistico della kermesse.

Secondo il tabloid firmato Alfonso Signorini, questa volta al suo fianco come “spalla comica” non ci sarà Fiorello. Si parla invece della figura fissi di Roberto Benigni. Non sarebbe la prima volta che Alessia Marcuzzi lavora al fianco di Amadeus: i due hanno condotto insieme il “Festivalbar” nel 1996 e nel 1997. Sarebbe un gradito ritorno, questo è certo.