Dopo 25 anni Alessia Marcuzzi e Mediaset si sono salutati. A dare l’annuncio era stata la conduttrice. Ma in queste ore stanno emergendo ulteriori informazioni sull’addio clamoroso di Alessia Marcuzzi e sono spuntati fuori dei retroscena molto importanti. Da parte sua ci sarebbe infatti anche stato un rifiuto totale alla conduzione di una storica trasmissione, a causa di problematiche con un collega.



Infatti, avrebbe dovuto lavorare in coppia con questo conduttore, con il quale pare non ci siano rapporti buoni. E dunque ha preferito rifiutare con garbo e avviarsi verso altre avventure. Stando a quanto riportato dal sito ‘Dagospia’, Mediaset avrebbe offerto a Alessia Marcuzzi ‘Scherzi a Parte’ da presentare insieme ad Enrico Papi. Ma anni fa ha avuto dei litigi con lui e ha deciso di non condividere questa esperienza professionale. Avrebbe più che altro voluto condurre ‘Temptation Island’, ma non è stato possibile perché è stata ridotta ad una edizione, affidata a Filippo Bisciglia.



In più, c’è stata voglia di cambiare anche a ‘Le Iene’ e quindi Alessia Marcuzzi è rimasta inevitabilmente senza programmi. “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me. Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”. Aveva scritto.







E ancora: “È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per la fiducia”. Così mentre nelle ultime ora sta soffiando un clamoroso gossip. Secondo alcuni infatti Alessia Marcuzzi sarebbe pronta a un passaggio in Rai.





Alessia Marcuzzi non ha nascosto di volersi mettere alla prova. E il palinsesto televisivo della Rai, nei prossimi mesi, sarà ricco di nuovi programmi. È stato proprio Amadeus a mettere la pulce nell’orecchio riguardo alla possibile presenza di Alessia Marcuzzi. Il conduttore ha parlato di Arena 60’70’80’: un nuovo format che andrà in onda il 2 e il 9 ottobre. Sulla partecipazione della Marcuzzi ha ammesso di non sapere ancora niente ma gatta ci cova.