Quest’anno Alessia Marcuzzi non sarà alla guida del piccante Temptation Island e la motivazione è già stata rivelata. Temptation è il reality decisamente più hot della televisione italiana, racchiude e ha racchiuso in sé personaggi regnanti nel trash italiano, da Francesco Chiofalo a Selvaggia Roma. La conduzione della Marcuzzi è risultata sempre magistrale.

Allora perché non più lei? La spiegazione è decisamente più semplice e nulla ha a che fare con scelte artistiche. Questa la reazione di Alessia Marcuzzi: “Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi”.





La motivazione piuttosto semplice è che nel 2021 ci sarà una sola edizione di Temptation Island. Queste sono le notizie al momento, ma nulla vieta che le cose possano cambiare lavori in corso. La Marcuzzi ha condotto la versione Vip che l’anno scorso è diventata mista, infatti si è ritrovata ai falò con Carlotta Dell’Isola. L’unica edizione di Temptation Island ad oggi decisa è quella che andrà in onda tra giugno e luglio e sarà condotta da Filippo Bisciglia.

Alessia Marcuzzi ha lasciato intendere che se dipendesse da lei tornerebbe immediatamente al timone di Temptation Island, perché le piace tanto e si trova estremamente nei suoi panni. Il pubblico ha apprezzato molto Alessia Marcuzzi conduttrice di Temptation Island, ma è molto legato anche a Filippo Bisciglia, magistrale nella sua conduzione (quanto sarebbe vincente una co-conduzione?!).

Non rimane che aspettare per sapere se Raffaella Mennoia e la sua squadra sarà in grado di pescare nuove dinamiche coppie per la versione Vip o Nip di settembre. Nel caso in cui ciò accadrà, niente lascia pensare che non ci sarà Alessia alla conduzione. Aspettando di conoscere i suoi prossimi impegni televisivi, la Marcuzzi è stata impegnata in questa stagione con Le Iene, in co-conduzione con Nicola Savino.

