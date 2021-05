L’edizione numero 15 dell’Isola dei Famosi non ha preso il via come ci si augurava, sicuramente per merito anche dell’allentamento delle restrizioni che consente di trascorrere la sera all’aperto e finalmente fuori casa. Stando a un volto noto della tv, qualcosa all’Isola puzzerebbe di raccomandazione.

Proprio questo collega dei naufraghi, negli ultimi anni ha sostenuto il provino sia per partecipare a L’Isola dei Famosi, sia per fare il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Anche se con risultati nulli. Ora però la bomba sganciata su tutta la produzione dell’Isola è super grande.















Stiamo parlando di un noto ex tronista di Uomini e Donne, che ha affibbiato la colpa del flop del reality show di Ilary Blasi, totalmente al cast. Il pugliese ha dunque sferrato un duro attacco al programma, parlando di palese raccomandazione. “Un naufrago che conosco è Andrea Cerioli, è un ragazzo molto educato e tifo per lui, è buono come il pane ed è famoso, al contrario di altri. Là dentro c’è gente che è famosa solo per aver fatto una pubblicità o per essere figlio di un famoso“.























“All’Isola dei Famosi accendi e ne conosci quattro su dieci, vedo che se sei il ‘figlio di’ sei famoso pure tu. Io non sono il figlio di nessuno e ne vado fiero, la cosa che mi da più fastidio è sapere che se sei raccomandato da tuo padre entri nel cast. Io credo che se devi fare un programma ti devi mettere in gioco al 100%, altrimenti se devi far finta di esserci, è meglio se te ne stai a casa“.

Lorenzo Riccardi: “Sarei molto felice di partecipare al GF Vip. Spero tanto mi facciano partecipare. I telespettatori si farebbero due sane risate…e non sarebbe male! La gente ha bisogno di allegria. […] proverò a partecipare a L’Isola dei Famosi (ride. ndr). Mi piacerebbe mettermi alla prova e vedere con i miei occhi se è veramente dura come la descrivono“.

