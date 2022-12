Rivelazione choc di Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne, che ha annunciato di avere una malattia. Finora non era mai trapelato nulla di questo genere nel corso della sua esperienza televisiva da Maria De Filippi, culminata con il fidanzamento con Ida Platano. I due sono infatti diventati una coppia e hanno deciso di abbandonare la trasmissione per viversi l’amore lontano dalle telecamere. Ma ora, durante la sua intervista a Verissimo, l’uomo ha fatto una confidenza davvero molto privata.

Purtroppo Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne deve fare i conti con una malattia, che ormai lo tormenta da troppo tempo. Nonostante questo, è fortunatamente riuscito a condurre una vita normale e riesce a fare praticamente tutto. Ma la situazione è da tenere costantemente sotto controllo per evitare spiacevoli conseguenze. Molto commovente il suo racconto davanti a Silvia Toffanin, che l’ha ascoltato attentamente così come il pubblico che ha scoperto un lato fin qui tenuto nascosto dall’ex cavaliere.

Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne ha una malattia

Brutta notizia quella comunicata da Alessandro Vicinanza, che dopo Uomini e Donne ha deciso di concedere un’intervista a Verissimo insieme a Ida Platano. E qui è spuntata fuori questa malattia, che ha colpito il fidanzato dell’ex di Riccardo Guarnieri sin da quando era molto giovane. Infatti, i primi problemi sono emersi quando era appena un adolescente, precisamente all’età di 16 anni. E questa patologia lo ha anche costretto a stare diversi mesi in ospedale per essere seguito attentamente dai medici.

Dunque, Alessandro Vicinanza ha fatto sapere anche al pubblico: “Ho una malattia autoimmune che colpisce le piastrine del sangue. Sono spesso sotto controllo. La prima volta l’ho avuta a 16 anni, l’ultima volta sette anni fa per un forte stress. Sono stato un bel po’ in ospedale, ma ora mi vivo tutto il più possibile”. Entrando nello specifico, la sua permanenza nel nosocomio è durata otto mesi. Ora il peggio è alle spalle ed è in grado di potersi vivere la sua vita serenamente, senza che ci siano grosse problematiche.

Nei giorni scorsi invece Alessandro Vicinanza aveva rivelato su Ida: “Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”. Quindi, vorrebbe diventare padre e viversi questa gioia con l’ex dama.