Alessandro Cecchi Paone e Vittorio Sgarbi, scoppia il caos in diretta tv. Non sarebbe la prima volta per il pubblico italiano di “L’Aria che tira”, Tra i due gli scontri nello studio televisivo sembrano essere all’ordine del giorno. Ecco cosa è successo.

Scontro tra Cecchi Paone e Sgarbi. Politica italiana come argomento di dibattito anche negli studi televisivi di diversi programmi. Dopo la nomina di Ignazio La Russa come presidente del Senato e quella di Lorenzo Fontana alla Camera, le polemiche non mancano.

Scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Vittorio Sgarbi in diretta tv: il caos in studio

In particolar modo nel mirino delle preteste Lorenzo Fontana, accusato di omofobia e di avere posizioni filo-putiniane. Una polemica che non è di certo sfuggita anche nello studio tv di L’aria che tira, su La7. Nessun controllo per Myrta Merlino quando a parlarne sono stati Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone. (“Sorpresi così, in barca”. Alessandro Cecchi Paone in love, chi è il nuovo e giovanissimo fidanzato).

Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone come ospiti in studio e pochi secondi per scatenare il caos, quando sarebbe stato Sgarbi a tirare in ballo alcuni atteggiamenti intimi tra Cecchi Paone e il compagno: “Carezzare in televisione il tuo fidanzato, come hai fatto tu, è legittimo ma è un problema di gusto”.

Alessandro Cecchi Paone ha dunque risposto: “Stai buono e stai zitto, tu hai fatto anche la ca**a in diretta”. Merlino a tentato dunque di tenere a bada il litigio. Gli ospiti così sollecitati hanno provato a stemperare la lite. Non è la prima volta che accade.

Il pubblico italiano ricorderà quando nel mese di febbraio sempre a L’aria che tira di Myrta Merlino, su La7, Vittorio Sgarbi ha sostenuto le posizioni del movimento Io Apro contro il certificato verde. In tutto ciò il collegamento da casa del critico d’arte ha mostrato un girarrosto alla sue spalle. Cecchi Paone presente in studio è passato all’attacco: “Con il girarrosto dietro con i polli non sei credibile”. E Vittorio Sgarbi: “E tu non sei credibile, zero”.