Il caso Sophie Codegoni-Alessandro Basciano è l’argomento gossip da diversi giorni. Tanto più adesso che si avvicinano le nuove interviste a Verissimo. A seguito della versione di lei, raccontata la scorsa settimana a Silvia Toffanin con rivelazioni bomba anche sul presunto tradimento di lui, anche l’ex corteggiatore di UeD avrà la possibilità di dire la sua verità. In breve, l’ex tronista e come lui ex concorrente del GF Vip ha rivelato, in lacrime, di aver ricevuto dei messaggi da parte di una donna.

Una donna che le rivelato di essere la ex del suo compagno con cui ha “passato tre giorni a Ibiza. Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo”. Tra l’altro poche ore fa è anche uscito il nome di questa presunta amante, come abbiamo raccontato qui sotto.

Alessandro Basciano, cosa è successo nello studio di Verissimo

L’intervista di Sophie Codegoni a Verissimo è diventata presto virale, commentata anche da diversi personaggi della tv. Il dj, dal canto suo, quando è uscita la famosa foto in aeroporto si è difeso di essere stato in Spagna per lavoro e di essere stato fotografato con una ragazza a cui stava dando delle indicazioni.

Poi, dopo le rivelazioni a Silvia Toffanin della mamma di sua figlia Celine Blue, Alessandro Basciano ha fatto intervenire il suo avvocato e fatto sapere di volere la possibilità di replica. E l’ha avuta: sabato 21 ottobre è ospite a Verissimo e, siccome è un programma registrato e con il pubblico, qualcosa è già trapelato.

La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano che specifica che si tratta di un’indiscrezione e come tale va presa. Una persona che era tra il pubblico ha riferito che Basciano “ha pianto a dirotto” in studio e le ha fatto molta tenerezza. Non resta che aspettare la puntata. Così come quella di domenica, quando Sophie Codegoni tornerà nel salotto della Toffanin per rispondere al suo ex.