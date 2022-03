Ultima diretta del GF Vip 6 impegnativa per Alessandro Basciano, che è stato poi eliminato dalla Casa con un televoto flash. Non solo lo scontro fortissimo con Nathaly Caldonazzo, nel corso della 45esima puntata ha anche scoperto la storia di Sophie Codegoni e Fabrizio Corona. Alfonso Signorini l’aveva anticipata qualche ora prima di collegarsi con i vipponi, poi ha chiamato la coppia nella Mistery.

Lì ha mostrato a entrambi le foto pubblicate nell’ultimo numero di Chi che ritraggono appunto la ex tronista di UeD con l’ex re dei paparazzi. E, soprattutto, ha letto a Alessandro Basciano e alla sua fidanzata alcune parti dell’intervista. “La nostra storia è imparagonabile – ha detto Fabrizio Corona – Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei”.

Alessandro Basciano, la reazione alle parole di Fabrizio Corona

E ancora: “Sophie è una ragazza sicura, sveglia e aperta, che ha già una forte indipendenza economica e ha fatto diverse esperienze. Alessandro Basciano non deve ostacolarla. Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto lui, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui”.





Sophie Codegoni aveva parlato del suo passato ad Alessandro Basciano ma senza fare nomi. Ora che quello di Fabrizio Corona è uscito, in diretta ha parlato per la prima volta del loro rapporto. A Signorini, il pubblico del GF Vip e anche al suo compagno ha detto di essere ancora molto legata a lui ma di non essere in alcun modo innamorata. La reazione di Alessandro Basciano allo scoop, le foto e, soprattutto, alle parole di Corona? Inizialmente è parso innervosito e anche un po’ seccato.

Leggiamo con Alessandro e Sophie alcuni passi dell'intervista a Fabrizio Corona… ed è un botta e risposta da vere scintille! #GFVIP pic.twitter.com/7YLEw8IWso February 28, 2022

Avrebbe voluto saperlo da Sophie, ma poi riferendosi alla frase “Per Alessandro Basciano non è facile stare con una come Sophie” ha detto che “nel momento in cui lui capirà le parole che ha speso e mi conoscerà fuori da qui so che si rimangerà tutto”. “Io lo sono di chi sono. Io sono diverso, non mi permetto di giudicare prima di conoscere le persone. Penso che lei per le sue capacità non abbia bisogno di lui, ma può anche affrontare qualsiasi lavoro con lui senza nessuna gelosia”, ha aggiunto. Insomma, forse qualcuno si aspettava una reazione forte ma niente da fare: non ha battuto ciglio.