“Come ti permetti?”. GF Vip, Sophie Codegoni furiosa: Alessandro Basciano lo ha fatto davanti a tutti

Il nuovo anno è sbocciato pure al Grande Fratello Vip 6. E se fuori dalla Casa più spiata d’Italia in tanti hanno festeggiato anche coi fuochi d’artificio nonostante i numerosi divieti, beh anche lì dentro è avvenuto qualcosa di ‘illegale’. La serata dei vipponi è stata caratterizzata da una bella festa con canti, balli e divertimento. E non solo. Ad un certo punto Alessandro Basciano è diventato il protagonista indiscusso. Lo ha fatto con ‘mosse ad alto contenuto erotico’.

Tutti sanno che fin dal suo ingresso il giovane imprenditore digitale ha saputo attirare su di sé le attenzioni delle signorine del GF Vip. Soprattutto Sophie Codegoni è arrivata a rompere con Jessica Selassié. La principessa infatti, anche lei fortemente attratta dal nuovo arrivato, avrebbe preferito maggiore sincerità da parte di Sophie che prima ha negato qualsiasi coinvolgimento, poi però… Destino ha voluto che Jessica in sauna è scoppiata a piangere proprio con Sophie Codegoni, che è la vippona a cui lui è più interessato.

Ebbene ora siamo arrivati ai fatti. Tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è scoccata la scintilla e proprio nella festa di fine anno ecco arrivare l’appassionato bacio tra i due. Alessandro si avvicina, la abbraccia e poi la bacia. E Sophie, ovviamente, non si ritrae, anzi. Solo che poco dopo succede qualcosa che non fa piacere all’influencer.





Alessandro Basciano, dopo aver baciato Sophie Codegoni, si avvicina anche a Soleil Sorge che si trova alla console per mettere musica e la bacia sul collo. Avete capito bene. Non passa molto tempo da quando Alessandro bacia Sophie che subito si fionda sulla bella italo-americana per darle un bacio sul collo. Così Sophie non la prede bene e si arrabbia.

Sophie Codegoni se la prende con Alessandro Basciano: “Me ne vado via cinque minuti e tu non puoi, non puoi continuare a dire che sono tua… Cosa devo fare la bodyguard? Vado a fumare una sigaretta tu inizi a fare lo scemo, cerchi di baciare le altre?!”. Ma l’ex tronista ribatte: “Stai da sola, a me non me ne frega un ca…, non me ne frega niente. Se tu sei mia stai con me e non fai avvicinare le altre. Stai con me, punto. Non dai possibilità. Io non provo a baciare nessuna perché se voglio bacio chi ca… mi pare e invece non lo faccio. Ricordatelo che io mi posso baciare con chi ca… mi pare! Vuoi la guerra o vuoi stare con me? Decidi ora, vuoi la guerra o vuoi stare con me?!”.

Sophie tuttavia non vuole lo scontro: “Anche un po’ meno – le sue parole – Di che guerra parli? Nessuno vuole la guerra. Ale, ma quanti anni hai? Dodici?”.