Si torna a parlare di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo l’addio a Gianmaria Antinolfi, per l’ex di Uomini e Donne è ora di cambiare aria. “Sono sempre stata estremamente chiara con lui – dice Sophie su Gianmaria – Non ha sbagliato niente, io sono seria nei rapporti e il fatto che mi è venuto da dire ‘Che bel ragazzo, è il mio tipo, speriamo che mi ci trovo bene caratterialmente’ (riferendosi ad Alessandro, ndr), mi ha fatto riflettere. Se vedessi Gianmaria con un’altra? Sarei felice per lui, lo merita. È dolce, simpatico ma il cuore mi dice che non è l’uomo per me”.

Chiuso un capitolo quindi, se ne apre un altro. La produzione poi ha infilato il giovane ligure proprio per mettere un po’ di pepe tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. E forse ci sono anche riusciti. Soleil però, dal canto suo, ha subito smorzato la cosa con Alessandro Basciano: “Ok, ti piaccio, ma io sono fuori dai giochi. Non soltanto perché non sono libera, ma perché capisco lontano un miglio quando uno vuole giocare. Leggo troppo bene i giochetti come i tuoi“.

Il problema ora è che la figura di Alessandro Basciano sta creando dissapori tra Sophie e la sua amica Jessica Selassié. Ieri la principessa ha avuto una crisi, ma la Codegoni l’ha rassicurata: “Tranquilla io ho detto ad Ale che per me ora non ci può essere nulla perché penso anche a te e a Gianmaria. Poi non è vero che passo tutto il tempo con lui e che abbiamo flirtato. Amore abbiamo soltanto giocato a biliardo. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu vieni prima di tutto“.





Ma non è finita, perché poco dopo, l’ex tronista di Uomini e Donne è andata in sauna con Alessandro Basciano a spifferargli tutto: “Jessy è venuta da me a dirmi che sono str***a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci“.

Sophie a Jessica: “Amore figurati non mi interessa Alessandro, anzi mi faccio da parte perché so che piace a te”



Sempre Sophie: #GFVIP “no amore abbiamo solo fatto una partita a biliardo”. pic.twitter.com/VgafQjeKCh December 23, 2021

Un colpo alle spalle per colei che Sophie chiama addirittura sorella. Le aveva promesso che non ci sarebbe stato nulla e invece Sophie ha passato la notte nel letto con Alessandro Basciano. I due sono stati sotto le coperte fino alla fine della diretta alle 6 del mattino, tra carezze, sospiri e grattini. Non si sono baciati ma è mancato davvero un niente. E ora chi lo dice alla Princess?