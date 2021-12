Alessandro Basciano è arrivato da poco nella Casa del GF Vip ma è già riuscito a stravolgere gli equilibri. Entrato dichiarandosi interessato a Soleil Sorge e Sophie Codegoni, oltre a stuzzicare queste due ha anche attirato le attenzioni di Jessica Selassié. Ma di fatto o almeno dalle ultime è sulla ex tronista di UeD che si sta concentrando.

Hanno anche passato la notte insieme: sono stati sotto le coperte fino alla fine della diretta alle 6 del mattino, tra carezze, sospiri e grattini. Nessun bacio, ma ci è mancato poco e sicuramente quando lo verrà a sapere Jessica ci resterà male visto che fino a poco prima era stata rassicurata dalla sua amica Sophie.

Alessandro Basciano, pubblico impazzito per lo zoom

“Tranquilla io ho detto ad Alessandro Basciano che per me ora non ci può essere nulla perché penso anche a te e a Gianmaria – ha detto Sophie a Jessica – Poi non è vero che passo tutto il tempo con lui e che abbiamo flirtato. Amore abbiamo soltanto giocato a biliardo. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu vieni prima di tutto”.





Ma tornando ad Alessandro Basciano, il bel tentatore di Temptation Island che sta creando scompiglio tra le vippone sembra avere un piccolo problema coi brufoli che, come riporta il sito Funweek, è stato reso ancora più evidente dalla regia del GF Vip 6, che ha dedicato alla sua fronte un’inquadratura molto dettagliata dopo che lui se ne è lamentato.

IL PRIMO PIANO sui brufoli di Ciccio Bello siete dei geni del male @GrandeFratello !!!! 😆😆 Cucciolo lui! 🤩😉 #gfvip December 23, 2021

Scusate ma ho visto bene o ho avuto una forte allucinazione da sonno? La camera che zoomma su due brufoli per non dire due vulcani pronti ad esplodere sulla fronte di Basciano? Uno che si sente super figo e si deve limonare una ragazza così penso sia morto dentro lui. 🤣 #gfvip December 23, 2021

In pratica la telecamera ha fatto uno zoom proprio sulla fronte di Alessandro Basciano, mostrando nel dettaglio il suo problema di foruncoli sulla fronte e facendo impazzire i fan collegati in quel momento come si legge su Twitter. Il gieffino ha anche chiesto aiuto a Sophie Codegoni, che ha fatto anche una piccola gaffe dicendogli di non mettere le creme fornite dagli sponsor.