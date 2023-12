Alessandro Basciano su tutte le furie dopo le parole sulla figlia, c’entra Mirko Brunetti. Recentemente il noto dj sta vivendo un difficile periodo dovuto alla fine della storia con la compagna Sophie Codegoni. I due si erano conosciuti al Grande Fratello Vip, poi hanno avuto una figlia insieme, Celine. Si parlava anche di matrimonio, ma poi tutto è finito con accuse pesanti lanciate da Sophie ad Alessandro.

“Sono successe cose gravi – ha raccontato Sophie Codegoni – non avrei mai pensato che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto”. Si è parlato di tradimenti, ma Alessandro Basciano ha negato tutto: “Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare)”. Nelle scorse ore l’ex gieffino è tornato a sfogarsi sui social.

Leggi anche: “Ca**i amari per tutti quanti”. Basciano, carte in mano agli avvocati dopo l’intervista della ex: “Sophie mente”





Alessandro Basciano nero dopo quello che ha sentito sulla figlia

Nel corso della puntata on line di Casa Chi i conduttori Sophie Codegoni e i giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri hanno ospitato l’ex Grande Fratello Mirko Brunetti. I quattro hanno scambiato alcune battute che hanno fatto letteralmente infuriare Alessandro Basciano il quale ha duramente attaccato i protagonisti di Casa Chi.

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Mirko Brunetti è stato intervistato a Casa Chi: “Se penso a Perla e Greta? No, penso a me e forse da stasera anche a te Sophie“. Poi il giornalista Valerio Palmieri ha detto: “Lui è single ed è un bravo ragazzo e sa anche mettere Rai Yoyo. Conosce tutti i canali per bambini. Non vuoi invitare la nostra Sophie a cena?”. L’allusione ai cartoni animati e quindi alla figlia di Alessandro e Sophie ha mandato il dj su tutte le furie.

Alessandro Basciano si è sfogato su Instagram: “Vorrei dire ai Signori “giornalisti” da 4 soldi di Casa Chi… complimenti per la vostra professionalità e alta scuola di giornalismo. Se volete ve lo metto io Rai Yo-Yo perché forse l’unica cosa che potete fare è parlare di cartoni animati… bravi, avete vinto una diffida cosi magari la prossima volta nominate il nome di vostra figlia e non della mia”.

Poi ancora: “Che poi la gravità e la leggerezza nell’assecondare un comportamento del genere e di chi permette che certe cose accadono e vengano dette e non interviene di polso ma strumentalizza senza motivo per avere 10 minuti di gloria e tutto ciò, è veramente meschino. Ma la mia domanda è, come mai quando incontri queste pecore tali fanno e quando invece fanno il circo che reputano un lavoro sparano una marca di minc***te? Ma soprattutto, c’é qualcuno che li paga? Comunque, potreste aprire un agenzia matrimoniale o far resuscitare il programma Stranamore o Colpo di fulmine, bravi “giornalisti””.

“Ti amo”. Grande Fratello, alla fine è successo: la dichiarazione dolcissima fa sognare il pubblico