Alessandro Basciano è stato punito con una nomination d’ufficio nella 42esima puntata del GF Vip 6. ”L’atteggiamento arrogante e intimidatorio visto oggi e le espressioni troppo forti usate in casa sono inaccettabili. Niente può giustificare questa aggressività che più volte hai mostrato anche nei confronti del Grande Fratello. Stasera andrai in nomination d’ufficio”, è il contenuto del comunicato che Alfonso Signorini ha letto al concorrente e al pubblico durante la diretta di giovedì sera.

Alessandro Basciano ha provato a discolparsi e anche Sophie Codegoni ha cercato di prendere le sue parti. Ma ormai la decisione era presa: è al televoto con Kabir Bedi, Nathaly Caldonazzo e Barù. Dopo la puntata, poi, ha parlato del provvedimento con alcuni inquilini tra cui anche la fidanzata, prima di andare a dormire da solo.

Alessandro Basciano contro il GF Vip

Sì, Alessandro Basciano è rimasto talmente turbato da quanto successo in puntata che ha deciso di rimanere solo nella notte, andando quindi a dormire senza Sophie Codegoni. Ma prima, come anticipato, si è sfogato: ”Ma se esco prima c’è la penale? Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto… Non posso accettare una roba del genere” ha detto a Manila Nazzaro e Antonio Modugno.





Non solo. Dopo si è sfogato con la fidanzata, sostenendo che non ci sia rispetto da entrambe le parti. Sophie Codegoni lo ha invitato a riflettere, incolpandolo di non aver portato rispetto nei confronti del GF Vip (più volte nella Casa era senza microfono) ma Alessandro Basciano di tutta risposta si è scagliato contro il reality show per aver preso quel provvedimento nei suoi confronti.

“Non c’è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di m… ma sono obiettivo. Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo. Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l’inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto”, ha detto ancora Alessandro Basciano.