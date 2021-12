C’è una differenza tra quello che si può dire nella Casa e quello che si può dire fuori. È una regola non scritta, forse perfino banale, ma che trova in quello che si sta verificando negli ultimi giorni delle conferme eclatanti. Prima Jo Squillo ha esternato tutta la propria insofferenza nei confronti degli ex coinquilini, ma soprattutto nei confronti di Katia Ricciarelli. L’attivista e conduttrice ha definito la soprano “favorita e, tra virgolette, raccomandata”.

Poi è stato il turno di Aldo Montano che finalmente ha potuto riabbracciare la sua famiglia, come desiderava, per queste feste natalizie. Lo stesso spadaccino ha usato parole durissime nei confronti di Alex Belli: “Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con la moglie è una cosa orribile perché ha preso in giro tutti noi della casa del GF Vip e voi come spettatori. Se fosse tutto vero è ancora forse più grave, perché così facendo, da uomo ha mancato terribilmente di rispetto alla propria donna e anche ad un’amicizia o amore che stava nascendo all’interno della casa con Sole. In entrambi i casi credo che sia stata una brutta figura”. Ora Aldo ha parlato anche della storia nata tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Aldo Montano ha seguito da vicino ed è stato uno degli inquilini maggiormente coinvolti nella relazione tra Lulù e Manuel. Tanto per cominciare è stata proprio l’assenza di Aldo, che ha lasciato momentaneamente il GF Vip per un impegno istituzionale, a dare ai due la possibilità di avvicinarsi. La principessina, infatti, prese il suo posto nel letto vicino a Manuel Bortuzzo. Da quel momento, come sanno bene i telespettatori del reality, è stato tutto un susseguirsi di effusioni, baci, abbracci, litigi, abbandoni e ritorni di fiamma. Fino all’inatteso epilogo.





Manuel Bortuzzo si è dichiarato, mentre Lulù è stata la prima a non aver dubbi sul nuotatore e sul loro amore. Il rapporto tra Aldo e Manuel è stato sempre fortissimo dentro la Casa. E adesso ecco quello che il campione olimpico dice sulla storia dell’amico con la principessina: “Nelle ultime settimane aveva veramente una luce diversa. E questo a me fa bene. Lulù ha sempre dimostrato di essere dolce e tenera nei confronti di Manuel. È sempre stata la più presa della coppia, quindi la dò quasi per scontato. La sua dolcezza e la sua sensibilità sono estreme, davvero forti”.

Nonostante la grande complicità con Manuel anche Aldo è rimasto sorpreso dal suo cambiamento: “Manuel è quello che più mi ha impressionato perché in pochissimo tempo è riuscito a capire quanto gli sarebbe mancata Lulù se fosse andato via e da quel giorno in poi, capendo a cosa sarebbe andato incontro a non vederla più, gli è scattato qualcosa di importante che si trasforma in luce, allegria, felicità e quindi questa è la cosa più bella che riesco a percepire. Se dopo succede qualcosa di importante e meraviglioso fuori, ne sono contento più di prima”.