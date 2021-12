Venerdì 17 dicembre gli inquilini del GF Vip 6 hanno dovuto comunicare ad Alfonso Signorini se proseguire l’esperienza all’interno del reality show o lasciare la casa. Manila Nazzaro ha inaspettatamente deciso di restare in casa e continuare la sua esperienza insieme agli altri compagni di viaggio. L’ex Miss Italia aveva annunciato di dover abbandonare il reality ma dopo aver parlato con il compagno Lorenzo ha deciso di restare.

Anche Aldo Montano ha annunciato la sua decisione e per lui nessun cokpo di scena. Come già annunciato nei giorni precedenti, il campione ha confermato la volontà di abbandonare la casa di Cinecittà per trascorrere le festività natalizie insieme alla sua famiglia. “Da sportivo ci sono già passato una volta quest’estate con le olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è una cosa facilissima, quindi ti devo comunicare che lascio la casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli”, ha spiegato Aldo Montano durante la puntata andata in onda venerdì 17 dicembre.

GF Vip 6, Aldo Montano contro Alex Belli

Il campione di sciabola è tornato a casa dalla moglie Olga e dai due figli e in queste ore, in una diretta Instagram, ha parlato della sua esperienza al GF Vip 6 ma anche di Alex Belli, concorrente con il quale aveva intrecciato una bella amicizia, sgretolata col tempo a causa di alcune dichiarazioni fatte dall’attore in confessionale. “Mi chiedete cosa penso veramente di Alex Belli. – ha detto – Tema molto interessante, ecco cosa vi dico di Belli. All’inizio del programma c’era una bella amicizia tra me, lui e Manuel, ci chiamavamo i tre moschettieri. Poi c’è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera, finta, non si sa”.





E ancora, come riporta Nocella 2000: “Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con la moglie è una cosa orribile perché ha preso in giro tutti noi della casa del GF Vip e voi come spettatori. Se fosse tutto vero è ancora forse più grave, perché così facendo, da uomo ha mancato terribilmente di rispetto alla propria donna e anche ad un’amicizia o amore che stava nascendo all’interno della casa con Sole. In entrambi i casi credo che sia stata una brutta figura. Le coppie sono libere di fare quello che vogliono. Io rispetto la donna che amo ed è tutto qua, ognuno fa ciò che vuole”.

Poi Aldo Montano ha fatto una clamorosa imitazione dell’ormai famosa esibizione al pianoforte di Alex Belli. Prima di essere squalificato, l’attore si era cimentato in Esmeralda, un brano del musical Il Gobbo di Notre Dame e il video era diventato virale. Proprio l’espressione di Aldo Montano era diventata oggetto di tantissimi meme e video divertenti.