Alberto Matano in poche occasioni l’abbiamo visto così arrabbiato, ma nella puntata de ‘La vita in diretta’ del primo aprile ha voluto manifestare tutto il suo nervosismo per un bruttissimo episodio. Ha denunciato infatti l’accaduto davanti alle telecamere del programma, nella speranza che non si verificheranno più momenti del genere. Purtroppo non si è trattato della prima volta e difficilmente sarà l’ultima, ma il presentatore ha voluto puntare il dito contro questi eventi.

Intanto, nelle scorse settimane è venuto fuori che Alberto Matano è impegnato sentimentalmente. Sull’ identità del partner il mistero sembrava fittissimo e solo ora sembra dipanarsi. Ci ha pensato però il magazine ‘Diva e Donna’ pubblicando in anteprima ed in esclusiva le foto di Alberto Matano con il suo fidanzato. Quest’ultimo si chiamerebbe Roberto, sarebbe avvocato ed avrebbe 55 anni compiuti. Una conferma per ora non c’è, ma il livello di intimità durante la cena sarebbe stato molto molto alto.





Durante l’ultimo appuntamento de ‘La Vita in diretta’ si è fatto riferimento anche ad un possibile coinvolgimento di Alberto Matano nel programma ‘Il Cantante Mascherato’, ovviamente mai confermato per evitare di violare il regolamento. Ma il conduttore Rai è poi stato molto serio e ha rivelato dettagli tutt’altro che belli su una persona che lavora per la sua trasmissione. Tanti vip sono diventati vittime di situazioni spiacevoli e anche il programma è stato travolto.

Numerosi vip sono stati purtroppo coinvolti in truffe online e in furti di identità, infatti si sono ritrovati involontari protagonisti di campagne pubblicitarie mai fatte. E Alberto Matano ha rivelato: “A noi è capitata una cosa ancora più assurda. Ad un nostro inviato è stato doppiato, cambiato il labiale per sponsorizzare qualcosa di assurdo e abbiamo denunciato tutto. Molti di noi sono state vittime di furti di identità”. E la speranza è che possano arrestarsi presto questi furti.

Era stata Mara Venier l’ultima a denunciare una vicenda simile: “Mai fatta pubblicità a questo prodotto, mai!! Questo è un fotomontaggio! Le mani non sono le mie!! Una truffa!!! #truffaonline”. Infatti, c’era una pubblicità fake che recitava: “Problema di aumento di peso risolto dall’esperta italiana – Mara Venier condivide – ‘Mangia quello che vuoi e non limitarti’. Puoi accelerare il tuo metabolismo di 15 volte. Vuoi sapere come ho perso peso?”.

