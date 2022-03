“Ci sono problemi”. Alberto Matano, brutte voci: è caos totale a La Vita in diretta

Non c’è vita facile per Alberto Matano a ‘La Vita in diretta’, almeno stando a quello che sta emergendo in queste ore sul programma Rai. Per il conduttore televisivo un momento complicato e anche delicato, visto che le responsabilità cadranno tutte su di lui, che dovrà prendere una decisione importante e quindi decisiva per cercare di evitare il caos totale. C’è già molta tensione nella sua trasmissione e toccherà a lui lanciare dell’acqua sul fuoco per impedire che ci siano grosse conseguenze.

Ma Alberto Matano ha avuto anche tempo di dedicare un post alla sua famiglia nella giornata del 3 marzo. Infatti, è un giorno speciale perché è nato il suo adorato papà, che si chiama Franco. L’anziano genitore ha raggiunto un importantissimo traguardo, infatti ha festeggiato 80 anni. Bellissime le fotografie scelte dal presentatore Rai per omaggiare al meglio l’uomo, ovviamente felice di celebrare questa ricorrenza insieme ai suoi figli e a sua moglie. Un quadretto familiare commovente.

Se ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano è in grado di ottenere risultati molto positivi in termini di ascolti, tenuto conto che gli italiani apprezzano moltissimo la sua informazione, in studio ci sarebbero molte scintille. I problemi sarebbero legati alle opinioniste che lui invita per trattare i diversi argomenti. Stiamo parlando dell’ex gieffina Stefania Orlando, di Alba Parietti e di Nunzia De Girolamo. A parlare di ciò che starebbe avvenendo in questo periodo è il settimanale ‘Oggi’ con Alberto Dandolo.





Questo quanto svelato in anteprima dal giornalista Dandolo sul programma di Alberto Matano: “Tra alcuni ospiti fissi del programma c’è un po’ di maretta. Stanno facendo di tutto per prendere il posto di Roberta Bruzzone nella prima parte della trasmissione, quella in cui vengono affrontati cronaca nera e politica”. Dunque, non si accontenterebbero dello spazio acquisito finora e vorrebbero tentare un ‘golpe’ nei confronti della criminologa Bruzzone, che dovrà dunque difendere il suo posto.

Poi ‘Oggi’ ha concluso: “Dovrà essere Alberto Matano a scegliere tra tre donne”. Non resta che capire cosa possa succedere e che tipo di decisione possa assumere il presentatore de ‘La Vita in diretta’. Dovrà accelerare i tempi per provare ad evitare problematiche molto più serie, che potrebbero mettere a repentaglio la stabilità del suo format.