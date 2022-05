“La Rai ha deciso”. Alberto Matano, succede proprio alla fine de La vita in diretta

Alberto Matano, la decisione della Rai. Con l’estate alle porte anche i programmi televisivi che hanno accompagnato il pubblico italiano, prendono la meritata pausa. Programmazioni che vanno incontro a uno stravolgimento ed è anche questo il caso de La vita in diretta. Puntata dopo puntata si contano i giorni che porteranno all’appuntamento conclusivo, fissato per venerdì 3 giugno.

Alberto Matano lo ripete spesso ai suoi telespettatori de La vita in diretta: “Rimangono otto puntate prima della fine di questa edizione”. La decisione della Rai è arrivata per un talk che ha decisamente raccolto il consenso pubblico ma che si sta anche preparando alla puntata conclusiva.





“Grazie, come sempre”, Alberto Matano ringrazia così ospiti e pubblico che hanno contribuito al successo degli ascolti del programma. E come spesso accade in vista della stagione estiva, il programma di Alberto Matano diventerà ‘Estate in diretta’, con alla guida del timone una coppia già acclamata formata da Gianluca Semprini e Roberta Capua, che intratterranno il pubblico fino alla ripresa dei lavori, ovvero fino al 12 settembre. (Alberto Matano racconta tutto).

Una quarta edizione in vista per Alberto Matano, anche questo fa parte della decisione della Rai. Il conduttore già da qualche tempo non ha più condiviso la scena con la collega Lorella Cuccarini, che ha dunque scelto di passare a Mediaset e sedersi in cattedra al talent show di Maria De Filippi. E proprio di recente Alberto Matano si è lasciato sfuggire una considerazione su Amici in diretta tv.

Con Anna Pettinelli ospite in studio Alberto Matano ha ironizzato: “Si vede che fai Amici…”. Poi la replica a tono di Anna: “Mi hanno contagiata ecco perchè canto” e Stefania Orlando ha ben pensato di aggiungersi al siparietto dicendo la sua: “L’anno prossimo parteciperà come concorrente”.

“Perché ha accettato”. Soleil Sorge sbarca all’Isola dei Famosi, la scoperta dopo il sì