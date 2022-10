Alberto Matano contro la giuria di Ballando. Colpo di scena tra i giurati e una maretta che sembra non placarsi. Le esibizioni dei concorrenti sul palcoscenico di Milly Carlucci danno sempre modo agli spettatori e giudici di aprire accesi dibattiti e confronti.

Alberto Matano contro la giuria di Ballando. Anche nel corso dell’ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci non sono di certo mancati i colpi di scena. Selvaggia Lucarelli punzecchia Enrico Montesano, mentre il fidanzato tuona contro chi lo incasella solo e unicamente nella parte del compagno della giurata. E i colpi di scena non si sono fermati a questo.

Leggi anche: “Aiutatela”. Ballando con le stelle, Iva Zanicchi schiena a terra dopo l’esibizione





Alberto Matano contro la giuria di Ballando: la frecciatina al veleno

Nel corso della puntata di Ballando, Alberto Matano ha avuto modo di sottolineare qualcosa dopo la prima esibizione, ossia quella di Dario Cassini, che è andata incontro al severo giudizio di Guillermo Mariotto. Le parole dell’ospite non hanno tardato ad arrivare. “Milly perdonami, sappi che questa sera prima di venire qui ho preso una compressa contro il mal di mare…”, ha detto Alberto Matano. (“Va a Mediaset”. Alberto Matano, colpo di scena: la notizia boom sorprende il pubblico).

“Dopo le montagne russe della giuria che abbiamo visto sabato scorso, stasera voglio stare tranquillo”, la frecciatina al veleno ai giudici e in particolar modo a Mariotto non si è lasciata attendere neanche questa volta. “Ci sarebbe bisogno della traduzione simultanea per capire cosa ha detto Guillermo, forse gli spettatori da casa non l’hanno capito”.

Poi il conduttore de La vita in diretta si è rivolto a Dario Cassini e alla sua maestra: “Non vi preoccupate, siete stati i primi. Dopo i giurati diventeranno più buoni, vedrete”. Espressione non certamente troppo distesa sul volto del conduttore, già reduce da precedenti tensioni con i giudici.

Resterà indimenticabile anche l’ntervento di alcune puntate fa di Alberto Matano su alcuni atteggiamenti di Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith durante la messa in onda del programma. L’ospite anche in quella occasione ha voluto sottolineare apertamente: “La giuria non può pensare di avere sempre ragione. Il tesoretto, fin dai tempi di Sandro Mayer, è nato con l’intento di salvare, ripescare, chi è stato penalizzato dalla giuria. Io ieri sera ho visto una giuria altalenante e bizzarra”.