Alberto Angela è tornato in prima serata su Rai1 e i social sono impazziti. Da sempre il pubblico acclama il figlio di Piero Angela che con il suo stile e la sua chiarezza ha degnamente ereditato dal papà il piglio del perfetto divulgatore. Nella serata di ieri, lunedì 27 maggio, il popolare conduttore, molto amato dalle donne che lo ritengono un vero sex symbol, ha dedicato una puntata speciale di “Meraviglie” a Pompei.

Su Rai1 sono state trasmesse due ore ininterrotte di visita agli scavi in un lungo piano sequenza. Tante le curiosità e le scoperte svelate da Alberto Angela che hanno conquistato il pubblico sulla città sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. A causa di uno sciopero dei dipendenti della Nielsen che si occupa delle rivelazioni auditel non è possibile conoscere i dati degli ascolti, ma sui social il programma è andato in tendenza a causa di una gaffe del conduttore.

Prima le polemiche, poi la battuta di Angela che diventa virale

Già nei giorni scorsi Rita Dalla Chiesa aveva scatenato una discussione accusando Alberto Angela di cattivo gusto. La conduttrice se l’era presa col collega per la volontà di mandare in onda una puntata su Pomepi proprio mentre in Campania si registrano sciami sismici nei Campi Flegrei. Poi durante la trasmissione è arrivata la battuta di Angela che è diventata virale.

Alberto Angela ha parlato con dovizia di particolari delle meraviglie architettoniche della città di Pompei, ma anche dei drammi personali dovuti alla catastrofe. Poi è arrivata la battuta che ha scatenato i social: “Però attenzione, non è che tutti i banchetti finivano in orge. Insomma, anche da noi, quando invitate degli amici non è di certo per un’orgia!“.

Anche da noi quando invitate degli amici non è di certo per un orgia.

Io amo Alberto Angela. pic.twitter.com/3j04Joz6ts — tam; (@nervosacronica) May 27, 2024

Subito in tanti hanno commentato: “king assoluto”, “il famoso pagamento ‘alla romana’”, “no vabbè”, “e se la ride pure!”. E ancora: “La nonchalance con cui parla di ste cose in prima serata su Rai1 che uomo l’albertone nazionale”, “un tipico sabato sera raccontato da Alberto Angela” e “Sembra una cosa che direbbe Neri Marcorè nelle sue parodie“.

