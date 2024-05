Uomini e Donne, fine dei giochi per questa stagione televisiva. E come ogni anno nuove coppie, alcune delle quali ancora in love. Nel trono classico, per esempio, Brando continua la relazione con Raffaella, così come va avanti la storia di Cristian Forti con Valentina Pesaresi e Daniele Paudice ha dato poco lasciato il programma con Gaia Gigli.

Nel trono over la storia più longeva è forse quella di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza e che, nonostante le voci, la situazione procede nel migliore dei modi. Al contrario, pare che Asmaa e Cristiano siano in crisi poche settimane dopo aver abbandonato lo studio di Maria De Filippi. È invece notizia delle ultime ore quella di una rottura tra altri due protagonisti del parterre.

UeD, è finita: la coppia si è detta addio

Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una Storia su Instagram in cui annuncia la fine della relazione di una coppia nata all’interno del Trono Over di U&D nei mesi scorsi: “Marco Antonio ed Emanuela si sono lasciati, avevano tentato di superare la crisi avvenuta un mesetto fama nulla”, si legge nello scoop a firma del blogger.

In realtà da settimane i fan della coppia notavano “strani movimenti social”. L’ex dama, nel dettaglio, aveva messo dei like ad alcuni commenti che lasciavano intendere la fine della sua relazione. E, ancora, durante una diretta con i suoi follower Emanuela aveva riferito che prima o poi tutte le coppie si trovano a dover affrontare dei problemi.

Ricordiamo che Marco Antonio ed Emanuela si sono conosciuti a Uomini e Donne in questa stagione appena conclusa. La loro conoscenza è stata caratterizzata da alti e bassi. Il cavaliere vedendo che la dama continuava ad uscire anche con altri uomini, a un certo punto aveva deciso di accettare l’invito a cena di Roberta Di Padua, con la quale si scambiò anche dei baci. Poi però Marco Antonio aveva scelto di tornare sui suoi passi, chiedendo alla dama di lasciare insieme il programma.