Il duro attacco, scoppia la polemica dopo quelle parole. Il mondo della televisione vede come uno dei protagonisti indiscussi il celebre Amadues, reduce da Italia Loves Romagna e ancora prima dalla conduzione del festival di Sanremo 2023, solo per citare alcune delle trasmissioni che lo vedono o lo hanno visto alla guida del timone. La polemica, però, scoppia tra altri due nomi molto conosciuti: “Guadagna quanto un calciatore? Quanto Amadeus?”, è stata la domanda che ha poi aperto le danze al botta e risposta.

Scontro tra Alberto Angela e Lucio Presta. Il divulgatore scientifico non ha nascosto la cifra a cui ammonta il suo stipendio alla domanda che ha diretta: “Guadagna quanto un calciatore? Quanto Amadeus?”. Queste le sue parole: “Meno. E non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più. La conoscenza però, deve essere divisa con tutti, come il pane, e per me la migliore tavola è il servizio pubblico. Ma sono pronto a tutto, ogni cosa può cambiare”.

Scontro tra Alberto Angela e Lucio Presta: tutto ha avuto inizio da una domanda

La risposta non poteva che fare storcere il naso all’agente che sta dietro molti nomi del mondo dello spettacolo e della televisione, tra cui quello di Amadues. Lucio Presta senza pensarci troppo su ha dunque sferrato la sua freccia, o meglio, frecciatina attraverso Twitter: “Non si perde mai buona abitudine di cercare la pagliuzza e non vedere la trave. Quando vuole il Dott. Angela possiamo pubblicare i compensi di entrambi ( anche la Sua parte produttiva) e poi mostriamo i ricavi che entrambi portano alla Rai”.

Aldi là di ogni polemica, il divulgatore scientifico ha aggiunto nel corso della stessa intervista alcuni dettagli sul proprio futuro in Rai: “Il mio futuro in Rai? Finché posso, vorrei continuare qui perché la divulgazione deve essere pubblica, ma se la Rai mi mette in condizione di non lavorare al meglio, o ha dei dubbi, io vado altrove”. E ancora: “Ho messo in pausa Meraviglie e con i vecchi e nuovi autori ci siamo messi al lavoro: ci saranno novità ma il format resta la stesso. Spazio a documentari, servizi e rubriche su alimentazione, tecnologia, spazio, archeologia e geopolitica… di cui nessuno parla. La tv deve nutrire i cervelli non addormentarli”.

Appuntamento con Alberto Angela a partire dal 29 giugno ovvero quando avverrà lo start su RaiUno di Noos – L’Avventura della conoscenza. Saranno ben sei le puntate che guarderanno all’esempio dello storico e seguitissimo Superquark che ha visto da sempre alla guida del timone il padre del 61enne ormai scomparso: “Solo ora che lui non c’è più ho messo a fuoco la sua eredità. Ho capito meglio quanto papà guardasse lontano. Negli anni Settanta, per esempio, ha affrontato il tema ambientale, che nessuno considerava, e ha scritto libri su questioni che mi sembravano quasi lunari”.