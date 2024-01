Alba Parietti, stilettata contro Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli. Proprio oggi, lunedì 22 gennaio, si sono celebrati i funerali di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria morta suicida dopo le critiche social ricevute in seguito al caso della recensione ritenuta fake. Proprio la giornalista e il compagno avevano criticato il comportamento della ristoratrice alimentando, involontariamente e con l’obiettivo di trovare la verità, campagna social contro Giovanna.

In seguito la stessa Selvaggia Lucarelli ha ricevuto insulti e minacce: “So dove abiti, veniamo a casa tua a pestarti”. E poi “Guardati le spalle perché hai le ore contate, ti accoltello quando meno te lo aspetti. Non è uno scherzo ma l’ultima che hai fatto la pagherai pesantemente. Ti sgozzo come un maiale”. Nella puntata di “Zona Bianca”, il talk condotto da Giuseppe Brindisi, ha parlato della vicenda Alba Parietti.

Leggi anche: “Cosa mi hanno fatto”. Selvaggia Lucarelli, l’annuncio choc dopo il caso di Giovanna Pedretti





Alba Parietti lancia accuse a Selvaggia e al compagno

Alba Parietti attacca: “Questa potenza mediatica loro sanno esattamente cosa significa, perché quando toccano suo figlio o lo stesso suo fidanzato, lei rinuncia addirittura a fare una puntata di Ballando. Sai chi sono quelli che vanno in televisione? Quelli con la faccia come il c*** che, anche se gli arriva Striscia, le Iene, chiunque, continuano a perdurare e a fare i lavori che fanno e che non potrebbero. Quelli che non hanno coscienza”.

Alba Parietti ha poi racconato un episodio personale: “Quando mio figlio è uscito dal Grande Fratello, perché avevano subodorato che io ero pro-uscita di mio figlio, in un giorno mi sono arrivati una valanga di insulti, non hai idea a che livelli di odio, di livore, 15 mail in un giorno solo. Io, che ho le spalle larghissime, non sono uscita di casa per tre giorni. Ero distrutta, moralmente. Allora provate a immaginare una povera donna, una signora ‘normale’…”.

Caso Pedretti, sotto accusa gli odiatori dei social

A #zonabianca l'opinione di @albapariettiof e il vicedirettore di Open @DavidPuente pic.twitter.com/TCS2eciVmV — Zona Bianca (@zona_bianca) January 21, 2024

“Questa povera signora ha una grande dignità e aveva probabilmente una coscienza – continua la Parietti – Nella peggiore delle ipotesi aveva scritto un post estrapolando da situazioni che le erano accadute, ma che male aveva fatto? Semmai aveva lanciato un messaggio che poteva essere anche piacevole”.

“Non colpevolizzo né la Lucarelli né il suo compagno – conclude – ma se devo essere sincera la reazione successiva a quello che è accaduto. Faccio un esempio: stasera esco di qua e, se malauguratamente un signore mi si butta sotto la macchina, perché si vuole ammazzare, io per una settimana non riesco a proferire parola, sono talmente distrutta da quello che è accaduto che non mi viene voglia subito di giustificarmi, di mettermi a fare battutine con i giornalisti, mi viene da dispiacermi e basta”.

“Come Giovanna Pedretti”. La ristoratrice ‘del piattino’ contro Selvaggia Lucarelli: “Mi hanno minacciata”