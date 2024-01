Dopo il suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti arrivano le minacce di morte a Selvaggia Lucarelli. La vicenda della titolare della pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel fiume Lambro. La donna era finita al centro della cronaca per aver risposto ad una recensione di un cliente che si era lamentato di essere stato messo al fianco di gay e di un disabile in carrozzina.

Dopo il clamore mediatico Selvaggia Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli hanno messo in dubbio la veridicità della recensione. Nelle ultime ore si è scoperta la versione data dalla donna che ha spiegato di aver ricevuto la recensione nell’aprile del 2023 per poi riproporla dopo un po’ di tempo tramite un programmino. Ecco il perché, ad esempio, dei diversi font usati. La procura di Lodi ipotizza che Giovanna si sia uccisa a causa delle polemiche scatenate sulla presunta non autenticità della recensione.

Leggi anche: “La verità sulla recensione”. Giovanna Pedretti, spunta la versione ufficiale raccontata ai carabinieri





Gli attacchi a Selvaggia e Lorenzo: “Ti sgozzo come un maiale”

Ora c’è chi se la prende con Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. La giornalista ha pubblicato alcune minacce ricevute sui social: “So dove abiti, veniamo a casa tua a pestarti”. E poi “Guardati le spalle perché hai le ore contate, ti accoltello quando meno te lo aspetti. Non è uno scherzo ma l’ultima che hai fatto la pagherai pesantemente. Ti sgozzo come un maiale”.

Non solo sui social, ma anche nelle mail sono arrivati messaggi come questo: “Vergognati, hai istigato al suicidio una povera donna: assassina sei deplorevole”. E un’altra utente ha scritto: “Fai veramente schifo, vergognati”. In sostanza Selvaggia Lucarelli e il compagno, che aveva anche chiamato la pizzeria, sono accusati di aver esagerato e di aver contribuito alla gogna mediatica a cui sarebbe stata sottoposta Giovanne Pedretti.

Nel trasferirmi per un po’ solo su Instagram lascio alcune riflessioni. La prima è che ancora nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda e domandarsi perché una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque. Si preferisce… pic.twitter.com/hclBEOCdKW — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 16, 2024

Su X Selvaggia Lucarelli ha annunciato che farà una pausa dai social e utilizzerà soltanto Instagram: “Nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda e domandarsi perché una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque. Si preferisce scaricare le colpe più genericamente sui social brutti e cattivi, social che alla fine sono il perfetto capro espiatorio del giornalismo”.

“Contro Lorenzo Biagiarelli”. È sempre mezzogiorno, bufera dopo lo scandalo sulla recensione