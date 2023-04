Alba Parietti, la brutta notizia dopo le speranze dei fan? La presentatrice, donna di spettacolo e opinionista ha una lunga carriera televisiva alle spalle. Erano gli anni ’80 quando debuttò su Videogruppo, storica emittente torinese, alla conduzione di “Splendido!”. La fama arrivò, però, con il programma calcistico Galagol su Telemontecarlo. Poi i ruoli come attrice in numerose pellicole e tante, tante altre trasmissioni. In seguito, tuttavia, è arrivato un lungo periodo di pausa.

Da ben 15 anni, infatti, Alba Parietti non è più rientrata in nessun progetto televisivo. Fino a quando, per la gioia dei suoi fan, ha iniziato a girare una voce su un nuovo programma. Il titolo è “Non sono una signora“. Inizialmente lo show sarebbe dovuto andare in onda sulla Rai a dicembre. Ma il gran ritorno di Alba è slittato, una, due, tre volte. Le ultime indiscrezioni parlavano di metà maggio come possibile data per il primo atteso appuntamento della nuova esperienza. Ma le cose hanno preso una piega bruttissima…

La decisione dei vertici Rai sul programma di Alba Parietti

Vi diciamo subito che il programma “Non sono una signora” con Alba Parietti come conduttrice è già stato registrato. Ma ora ecco che una delle giurate dello show, Vanessa Van Cartier, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instragram dove tra le altre cose scrive: “Una politica che nel 2023 non vuole mandare in onda un programma sulle drag queens!“.

Già qualche tempo fa Dagospia aveva parlato di una possibile cancellazione del programma di Alba Parietti “Non sono una signora”: “Continua a slittare la messa in onda di “Non sono una Signora”, il drag show condotto da Alba Parietti destinato al prime time di Rai2. Era tutto pronto, tra interviste, spot e promozione poi lo stop dai vertici. Gira voce che si tratterebbe di una decisione dell’amministratore delegato Fuortes, presa dopo aver visionato la prima puntata. Un prodotto ritenuto non all’altezza o una questione legata alla tematica drag?”.

Non sappiamo ancora cosa sia successo, ma il futuro del programma che segnava il ritorno di Alba Parietti in tv è sempre più incerto. Intanto sempre la giurata di “Non sono una signora” Vanessa Van Cartier invita la comunità Lgbtq+ ad avere fiducia: “Non perdere mai la speranza. Non abbandoneremo mai i nostri colori! Luce è vita! Bisogna aver pazienza. Tutto cambierà. Siate fieri di chi siete! Camminiamo a testa alta e sorridiamo sempre…”.

