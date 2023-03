Lutto per Alba Parietti, l’annuncio della showgirl sui social. Con un lungo post ha dato sfogo al suo dolore. Nei giorni scorsi a Zona Bianca su Rete4 aveva raccontato di essere stata truffata da una maga: “Il punto su cui bisogna stare attenti è che nel momento esatto in cui ne parliamo di determinate cose, c’è qualcuno che sente… A me è successo con una maga. Mio figlio attraversava un momento particolare. Lei mi ha invitata dicendo che a mio figlio era stata fatta una maledizione”.



“Io ero talmente debole che pur sapendo di essere fregata da questa persona, che le ho dato dei soldi”, il racconto della conduttrice. E ancora: “Ha lavorato di me con una manipolazione che ci sono cascata. La maggior parte delle persone va in questi luoghi per disperazione”. Disperazione che non è il termine giusto per raccontare il dolore, comunque durissimo, che l’ha colpita.

Leggi anche: Alba Parietti, una brutta notizia per lei: la decisione ufficiale è arrivata





Alba Parietti in lutto, morto il gatto: “Eri con me da 19 anni”



Alba Parietti infatti non fa mistero di vivere un profondo lutto per la scomparsa del suo gatto Pepito: “19 anni fa sei arrivato a casa. Eri un batuffolo tremante, carinissimo e dopo pochi giorni sei diventato il ras del quartiere, il padrone di casa. Eri convinto di essere il mio fidanzato, prepotente e geloso . Un gatto intelligentissimo ti chiamavi Peppino ma mia mamma ti ha ribattezzato Pepito. Un killer, un cacciatore , un predatore e poi un dolcissimo e affettuosissimo gatto”.



E ancora: “Mi ero convinta per il tuo carattere fossi la reincarnazione di mio padre. Eri molto molto malato ora, magro, lento ma sempre fiero, dietro questa fierezza felina la sofferenza era evidente. Ho pregato non arrivasse un momento così drammatico dal dover prendere la drastica decisione che mi è’ toccata parecchie volte in passato con angoscia e ricordi orrendi e indelebili nella mia mente. Accompagnare chi ami a morire”.



Mi è successo con persone e animali. Tre giorni fa sei scomparso, nessuno ti trova , io penso tu abbia scelto di andare a morire come i veri felini , nel silenzio , in un nascondiglio come fanno i gatti . Mi pesa e mi solleva il non vederti più. Ora potrai di nuovo cacciare, di te ricordo la tenerezza di un predatore così crudele con le vittime, così dolce con me”.