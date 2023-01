Alba Parietti, brutte notizie. C’è grande attesa per il nuovo programma con la popolare showgirl che andrà in onda su Rai 2. Già in estate c’è era stato grande clamore per la notizia del suo ritorno in tv dopo una lunga assenza durata, pensate, ben 15 anni. Ed è sicuramente un periodo felice per la vita della conduttrice che a 61 anni sta vivendo davvero una seconda giovinezza. Lei stessa ha fatto recentemente sapere di essere dimagrita di 7 chili e ha spiegato come ci è riuscita.

A dare ad Alba Parietti la spinta giusta per tornare in forma è stato il suo nuovo compagno, il 55enne manager di Poster Italiane Fabio Adami: “Sto vivendo il momento più bello della mia vita, non tornerei mai ai 30 anni, quest’età me la sto godendo troppo. E ha ragione chi dice che i 60 sono i nuovi 40. […] Sono contenta di quello che mi vivo e si vede” ha detto lei in un’intervista a Leggo. Ma se la vita privata di Alba va bene, non lo stesso si può dire di quello che sta avvenendo a livello professionale.

Nuovo stop per il programma “Non sono una signora”

Il nuovo programma di Alba Parietti “Non sono una signora” avrebbe dovuto iniziare a novembre, ma ha subito un rinvio. Inizialmente si pensava che dicembre fosse il mese giusto per il lancio, ma niente da fare, nuovo slittamento. Quindi si è pensato a febbraio per la prima puntata, ma anche in questo caso la data non era quella giusta. Ci ha pensato adesso Blogo a fare chiarezza sullo show dopo questo fumo di incertezza.

Secondo quanto riporta il portale il programma “Non sono la signora” ha subito diversi ritardi per inconvenienti e modifiche varie e partirà ufficialmente a maggio. Dunque manca ancora un po’ per vedere di nuovo sullo schermo Alba Parietti, il pubblico dovrà aspettare. Sulla vicenda, che ha destato qualche perplessità, è intervenuta perfino la Rai con un comunicato ufficiale.

“In riferimento alla messa in onda del programma ”Non sono una signora”, previsto inizialmente in prima serata su Rai 2 a dicembre 2022, la direzione Intrattenimento Prime Time comunica che il periodo di programmazione per la prima serata condotta da Alba Parietti è previsto a maggio 2023 per 5 puntate” è scritto nella notta. Per quanto riguarda le cause si parla di poca soddisfazione per il prodotto realizzato finora. Inoltre sembra ci sia la volontà di tenere lo show di Alba il più lontano possibile dalla messa in onda de “Il Cantante Mascherato”.

