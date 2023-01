Nuovi provvedimenti al GF Vip 7. I concorrenti della settima edizione del reality show condotto dal Alfonso Signorini continuano a non rispettare le regole e gli autori sono stati costretti a intervenire nuovamente all’interno della casa. Già lunedì Alfonso Signorini aveva letto il comunicato che annunciata la riduzione del budget.

“Vi abbiamo detto che è fondamentale avere rispetto per il pubblico che vi segue da casa, nonostante questo il GF è stato costretto a richiamarvi più volte. Se non rispettate le regole, riduciamo il budget. Anche se mi sembra che sia molto puerile perché non parlo ai bambini di cinque anni”, aveva detto Alfonso Signorini durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip 7. Gli autori sono nuovamente intervenuti nella casa per annunciare provvedimenti se i vipponi continueranno a non rispettare le regola della casa.

Leggi anche: “Provvedimenti duri”. GF Vip 7, Signorini contro i vipponi: tutti avvisati dopo ciò che si è visto





Provvedimenti al GF Vip 7, concorrenti senza microfono e con gli occhiali in casa

Sono giorni, infatti, che alcuni concorrenti non indossano i microfoni o lo coprono mentre parlano o parlano in un’altra lingua (Oriana Marzoli e Luca Onestini parlano in spagnolo). Il fatto ha indispettito molti telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini, i quali si sono riversati sui social per chiedere nuovi provvedimenti al GF Vip 7. Nonostante l’annuncio del conduttore del Grande Fratello Vip durante l’ultima puntata in diretta, i vipponi continuano a non seguire le regole della casa.

Come fatto notare da molti telespettatori, Oriana ha coperto il microfono con una coperta mentre parlava con Nicole. Le due vippone sono state nuovamente richiamate dagli autori del Grande Fratello Vip perché in camera parlavano senza microfono. Un altro richiamo con minacce di provvedimenti al GF Vip 7 per Sarah Altobello, Oriana Marzoli e Giaele De Donà in stanza da letto. “Ragazze indossate i microfoni”, hanno ammonito gli autori del Grande Fratello Vip mentre le tre parlavano senza microfoni.

Oriana: “È un voglio ma non… Capito?”

La Murgia: “Ma per me?”

Oriana: “Non ti da fastidio?”

La Murgia: “Te l'ho già detto, non è che mi da fastidio se scherzi”



Oriana è frenata con Daniele per via della Murgia, adesso è tutto più chiaro#oriele #gfvip pic.twitter.com/tpwA7kbz8Q — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 11, 2023

Oriana continua a non indossare il microfono #gfvip pic.twitter.com/vZ1SXukO8g — 赤 Red Bengala (@RedBengala) January 10, 2023

Strigliate anche per Davide Donadei che indossava gli occhiali in Casa. “Chi aveva gli occhiali in Casa? Io, Giaele, Oriana e Alberto“, ha raccontato l’ex tronista a Milena Miconi ed Edoardo Tavassi, anche lui sgridato per lo stesso motivo. Il fratello di Guendalina si è però scusato: “Qua entro e sto a San Siro, mi ammazzi con ste luci. Io non lo faccio perché voglio fare il figo, sono brutto con o senza occhiali. Non mi frega nulla”. Stessa cosa per Donadei, reduce da un intervento agli occhi per eliminare l’astigmatismo.