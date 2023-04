“Mi hanno detto questa cosa su mio figlio”. Alba Parietti choc, soprattutto per lei: racconta tutto in diretta

Durante la puntata di Storie Italiane, in data 20 aprile, si è prestata molta attenzione alla questione dei sedicenti maghi. Al fianco della conduttrice, Eleonora Daniele, c’era come ospite la nota showgirl italiana Alba Parietti. Quest’ultima ha infatti raccontato di essere stata, diversi anni prima, vittima di una truffa pesante. Alba ha, senza problemi, confessato di aver dato un considerevole assegno alla maga a cui si rivolse.

La Parietti ha dichiarato poi di aver capito che si trattasse di una truffa nel momento stesso in cui la pagò. Difatti Alba chiese alla donna di farle sapere come stesse suo padre e questa subito rispose: “Suo padre sta benissimo“. Ma la famosa attrice ha confessato, nello studio di Storie Italiane, che la sua domanda era stata fatta di proposito in quanto suo padre era già morto precedentemente.

Storie Italiane, Alba Parietti e la confessione choc

Innanzitutto la conduttrice di Non sono una signora ha precisato di essere stata contattata proprio da questa maga, in quanto le disse di doverle parlare con grande urgenza. Alba Parietti ha raccontato di essersi recata nel suo studio e subito la donna le ha indicato una data, precisandole che proprio quel giorno suo figlio sarebbe morto. Durante la discussione a Storie Italiane ha poi continuato dicendo: “A mio figlio in quel periodo effettivamente stava capitando di tutto, fatti abbastanza gravi. Era un brutto periodo…“.

Alba ha precisato di essere sempre stata molto scettica nei confronti dei maghi, infatti non ne aveva mai avuto a che fare precedentemente a questa esperienza. Ha inoltre detto: “Non sono mai entrata neppure nello studio della moglie del mio ex marito, che fa l’astrologa, che è una cosa completamente diversa”. La Parietti ha anche affermato che questa donna si era sicuramente informata prima di chiamarla, in quanto le ha fatto diversi nomi di persone vicine al figlio, come ad esempio gli amici. Ed ha aggiunto: “La sedicente maga mi ha anche parlato di una mia collega alla quale era davvero morto il figlio, dicendomi che aveva provato a metterla in guardia“.

Ricordiamo che il figlio di Alba Parietti è Francesco Oppini, 41enne opinionista di Tiki Taka. Ha partecipato nel 2020 al Grande Fratello Vip, all’interno del quale ha stretto un forte legame di amicizia con Tommaso Zorzi, vincitore del reality.