È tempo di cambiamenti nei palinsesti di Mediaset in vista dell’estate, anzi di una vera e propria rivoluzione. Proprio in questi giorni si è concluso, con quache giorno di anticipo Verissimo. Chi andrà ad occupare la casella lasciata libera da Silvia Toffanin? Il programma è andato in onda con un doppio appuntamento il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.

“Verissimo Le Storie” avrebbe dovuto essere trasmesso anche ieri e oggi, domenica 18 giugno. Stiamo parlando di repliche arricchite con qualche contenuto inedito. Ma Mediaset, anche a causa della scomparsa di Silvio Berlusconi, ha deciso di cambiare e sospendere il programma prima del previsto. Al posto di Silvia Toffanin sono andate in onda puntate di Beautiful e poi Terra amara, quindi il film Inga Lindstrom. Ma cosa succederà in futuro?

Il ritorno di Anna Tatangelo in tv

Poco tempo fa vi avevamo aggiornato sulla nuova relazione di Anna Tatangelo. L’ex fidanzata di Gigi D’Alessio si è lasciata anche con Livio Cori a causa di “differenti visioni della vita che li hanno allontanati”. Nessun tradimento dunque. Poi a Verissimo la dirette interessata aveva confessato: “Innamorata è un parolone, però sto bene. Posso solamente dire che sto bene. Me la voglio vivere con calma, questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo”.

Poi si è scoperto: il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo è Mattia Narducci, modello di 10 anni più piccolo. Ora sulla cantante c’è un’altra bella notizia. Anna tornerà in tv a partire da sabato 24 giugno. Lo farà con il programma “Scene da un matrimonio“. Lo show sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle 14:10 e terminerà alle 15:45.

Cambia dunque il sabato pomeriggio di Canale 5. Al posto di Verissimo ci sarà Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo. A seguire ci sarà una maratona di “Un altro domani” e poi successivamente sarà trasmesso il quiz show di Gerry Scotti “Caduta Libera”, nella fascia preserale.

