Nella serata del 23 maggio è andato in onda l’evento dedicato ad Albano Carrisi, 4 volte 20, per festeggiare al meglio il suo 80esimo compleanno. La manifestazione ha avuto luogo all’Arena di Verona il 18 maggio scorso, ma è stato trasmesso su Canale 5 solo nelle scorse ore. E ora è arrivata una notizia bellissima proprio per il cantautore di Cellino San Marco, che comunque è parso molto soddisfatto della festa che è riuscito ad organizzare nei minimi dettagli.

Tantissimi gli ospiti vip che hanno preso parte al party di Albano Carrisi, 4 volte 20. Ci sono stati grandi momenti di musica e, oltre alla presenza dell’ex moglie Romina Power, ci sono stati altri personaggi famosi come Iva Zanicchi e Renato Zero. Mediaset non può che essere contento di quanto successo, infatti la notizia più interessante è stata annunciata nella mattinata di mercoledì 24 maggio.

Albano Carrisi e l’evento 4 volte 20: la grande notizia

La news molto interessante che ha coinvolto Albano Carrisi e la sua serata evento 4 volte 20, che ha celebrato al meglio i suoi 80 anni, ha fatto riferimento agli ascolti televisivi. Rai1 non ce l’ha proprio fatta a contrastare Canale 5, infatti la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore si è fermata a 2 milioni e 756mila telespettatori e ha ottenuto uno share di poco superiore al 16%. Ma vediamo che numeri ha fatto l’artista pugliese.

Ha vinto la partita degli ascolti tv Mediaset, infatti 4 volte 20 ha raggiunto 3 milioni e 109mila persone con share del 20,8%. Il pubblico ha quindi omaggiato al meglio Al Bano, che sicuramente starà festeggiando ancora dato l’incredibile affetto dei suoi fan e dei telespettatori in generale, i quali hanno scelto di rimanere piazzati davanti al piccolo schermo. Ovviamente era anche stracolma l’Arena di Verona, visto che tantissima gente voleva assistere dal vivo al suo compleanno.

Mediaset Infinity ha commentato così la super festa di Albano Carrisi: “Si è trattato di un viaggio incredibile fatto di emozioni vere, ospiti speciali e tutto il vostro affetto! Grazie a tutti”. E i suoi 80 anni non potrà mai dimenticarli.