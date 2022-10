“Entra lui, oddio…”. GF Vip, nuovo vippone in arrivo. La super bomba di Giaele e Alberto

Akash Kumar verso il Grande Fratello Vip? Diversi indizi fanno pensare che l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi potrebbe presto varcare la porta rossa della Casa. Di sicuro ci sono diversi nuovi vipponi pronti ad entrare nel reality: dovrebbero essere in tutto sei. I primi nomi usciti sono quelli di Helena Prestes e Teresa Langella. Poi ci sarà il ritorno di Dayane Mello, protagonista nel GF Vip quinta edizione.

Adesso si parla insistentemente del bel modello che già aveva fatto parlare di sé nel reality condotto da Ilary Blasi. Tutto nasce da quello che si sono detti Giaele De Donà e Alberto De Pisis che hanno parlato di un concorrente “bello, narciso, molto sicuro di sé, particolare e il cui nome inizia con la A”. Ebbene sembra proprio che il nuovo vip in questione sia Akash Kumar.

Gli indizi che portano ad Akash Kumar

Pochi giorni fa Giaele De Donà ha rivelato a Elenoire Ferruzzi, Alberto De Pisis e Pamela Prati il possibile ingresso di un suo ex fidanzato: “Comunque pensate che prima di entrare qui ho scoperto una cosa. Ha fatto il casting, doveva entrare un ragazzo, tipo quelli di cui stavamo parlando prima. Un super narciso, ma una cosa davvero pazzesca. Oddio sì il nome comincia con la A! Lo conosco da anni e con lui ho anche avuto qualcosa”.

Giaele De Donà prosegue: “Quando mi hanno detto ‘guarda che forse entra lui’. Ti giuro che… Non possiamo dire il nome completo. Amore lui ti giuro, guarda, lui incarna il narciso. E poi amore, appena arrivata a Milano a 18 anni l’ho conosciuto. Se veramente lo fanno entrare lasciamo stare”.

Anche Alberto De Pisis ha detto la sua sul possibile ingresso del fantomatico “A”: “Il nome comincia con la A? Lo conosco da tanto! Ele lo conosci anche te. Lui entrerà tra due settimane. Non lo dico, ma so che entra. Entra perché ha una storia molto attuale. Lui incarna proprio l’uomo insicuro, che poi diventa una sicurezza. Ha sei uscita con lui a 18 anni? Hai iniziato col botto, sei partita direttamente in quinta”.

