“Dobbiamo darvi una notizia”. L’annuncio arriva direttamente dal GF Vip: il gelo cala nella Casa

GF Vip, concorrenti puniti dalla produzione. Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri, lunedì 17 ottobre, del reality di Canale 5. Intanto Alfonso Signorini ha fatto gli auguri a Wilma Goich che domenica ha compiuto 77 anni. Poi Pamela Prati ha risposto alle dichiarazioni della Michelazzo: “Mi ha chiesto Mark di farlo, non si poteva far vedere. Mi ha ringraziato per aver fatto questa cosa. Non mi sentivo a mio agio, ma so che lo stavo facendo per il mio amore”.

Dopodiché Alfonso Signorini ha chiamato Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese dopo lo scontro tra i due delle ultime ore. Il primo ha definito l’hair stylist un “falso”, mentre quest’ultimo ha ribattuto: “Ha dodici anni mentalmente, è senza palle”. Ovviamente l’episodio incriminato è quello in cui Antonino ha fatto un massaggio ad Antonella Fiordelisi scatenando la gelosia di Edoardo. In ogni caso per i vipponi è arrivato anche un provvedimento pesante da parte del GF Vip.

Regolamento violato, arriva la punizione del GF Vip

In particolare i vipponi non sono riusciti a rispettare il regolamento per quanto riguarda il ‘freeze’, ovvero l’obbligo di restare fermi. Dopo l’ennesima violazione gli autori hanno deciso di punire i concorrenti decurtando di ben 80 euro il budget settimanale. Dunque in questa settimana i vipponi avranno a disposizione 300 euro e non 380.

A violare il freeze nella diretta di ieri sono stati Amaurys Perez e altri vip. In passato le violazioni del freeze sono state punite in modo anche più severo, ma nonostante ciò i concorrenti hanno reagito male alla decisione. Addirittura gli animi si sono scaldati e Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti sono arrivate a discutere. Quando la prima ha cercato di commentare l’accaduto la seconda l’ha zittita. Ne è nata una discussione sedata poi da Charlie Gnocchi.

A cercare di risolvere la problematica derivante dal taglio del budget tocca allo chef Luca Salatino. Il fidanzato di Soraia ha manifestato la sua preoccupazione, temendo che si arrivi con poco cibo a fine settimana. In ogni caso non si è perso d’animo e ha cercato di trovare una soluzione ottimizzando al massimo i soldi a disposizione affinché tutti possano mangiare sufficientemente. Chissà se ci riuscirà…

