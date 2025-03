L’ultima settimana nella Casa del Grande Fratello ha portato con sé una serie di cambiamenti, in particolare nei rapporti tra Shaila, Chiara e Zeudi. Un legame che sembrava essere solido e basato sull’amicizia ha subito un forte raffreddamento a causa di alcune liti improvvise che hanno scosso l’armonia tra le tre concorrenti. Tutto è iniziato dopo le accuse di Lorenzo a Zeudi, finalista insieme a lui e Jessica Morlacchi.

La concorrente si è sentita attaccata e si è lamentata con l’amica Chiara per non essersi sentita tutelata. Poi l’ex miss Italia ha avuto un’accesa discussione con Giglio e alla fine anche Shaila si è lamentata del comportamento dell’amica e lo stesso ha fatto la Cainelli, che ha confessato alla Gatta di non essere riuscita ad avere un chiarimento perché l’amica continuava a respingerla, dandole anche della maleducata. A questo punto il trio tanto elogiato da Alfonso SIgnorini si è sgretolato.

Grande Fratello: Chiara, Zeudi e Shaila lontane: cosa è successo

“Lei è forte solo quando è spalleggiata e si è arrabbiata con te perché tu non l’hai fatto, lei non vuole un’amica, vuole un’alleata”, ha detto a Chiara Cainelli. Per poi aggiungere: “Ad oggi, credo che Zeudi sia molto più giocatrice che amica tua, e tu sei uno strumento per lei. L’ho rivalutata come persona, non mi piace, sto aspettando il momento giusto per dirglielo, perché non la prenderà bene. Tutto quello che dice, sa quando e come dirlo, non è che da domani non ci parlo più, però ho rivalutato tante cose”, sono state infatti le parole di Shaila a Chiara.

Secondo le concorrenti, Zeudi non riuscirebbe ad avere rapporti con persone che semplicemente hanno una opinione diversa dalla sua. Nonostante in passato sembrassero essere molto unite, le dinamiche all’interno della Casa sono cambiate e hanno portato a confronti duri e a una certa distanza tra Shaila, Chiara e Zeudi, che ora sembrano lontane l’una dall’altra. Se inizialmente la complicità tra le tre ragazze era evidente, la situazione è cambiata rapidamente.

Svegliatevi fan di zeudi chiara non e un'amica vera ne per zeudi ne per shaila sparla dietro di zeudi contro shaila di shaila contro zeudi per farli litigare poi lei fa la finta amica e va con entrambi #grandefratello #shailenzo — Nadia (@Nadia60389581) March 21, 2025

Come detto, l’atteggiamento di Zeudi, spesso percepito da molti inquilini della casa come poco disponibile al dialogo e al chiarimento, ha scatenato il malumore di Shaila e Chiara. Sui social sono tanti i commenti sulle nuove dinamiche delle tre ragazze e ovviamente tanti sono dello stesso avviso. Ovvero che, come accade in televisione, molti dei legami sono stati creati solo al semplice scopo di arrivare in finale e magari vincere anche il reality show. Gli altarini sono stati svelati.