Nella storia del Grande Fratello non è mai successo che gli inquilini siano usciti dalla casa durante la partecipazione al reality, ma in questa strana edizione mixata tra vip e nip i concorrenti sono usciti per ben due volte nel giro di appena un mese. La prima uscita è stata il 18 gennaio: “Dopo quattro lunghi mesi di “resistenza” nella Casa, ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax. Dove saranno diretti?“, si leggeva nel post dell’account social del GF.

I concorrenti del Grande Fratello hanno trascorso una giornata rilassante alla spa. Nel filmato poi pubblicato sui canali social si vedevano i ragazzi sull’autobus, poi intenti a rilassarsi in una spa, una vera boccata d’aria dopo cinque mesi rinchiusi all’interno della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, dove sono stati i concorrenti usciti dalla casa

“Penso sia la cosa migliore che ci potesse accadere“, aveva detto Letizia Petris, poi la gioia di Fiordaliso: “Quasi quasi sto qui, non torno più dentro“. Anche Rosy Chin aveva espresso tutto il suo entusiasmo per l’inaspettata gita fuori porta: “Magico, indescrivibile… È fotonico“. Gli inquilini della casa hanno hanno ringraziato il Grande Fratello per il regalo.

Gli autori hanno deciso di regalare ai concorrenti un’altra gita a sorpresa, come annunciato sui profili social del reality show condotto da Alfonso Signorini la sorpresa è stata per tutti tranne che per gli ultimi arrivati, Alessio Falsone e Simona Tagli. “Grande Fratello ha deciso di regalare ai suoi inquilini un’altra gita a sorpresa. Dove saranno diretti questa volta? In casa, per qualche ora, resteranno solo le due new entry, Simona e Alessio”, si leggeva nel comunicato.

Gli inquilini della casa del Grande Fratello sono usciti dalla casa e rientrati in serata e si è scoperto dove sono andati. Il gruppo sarebbe andato in un agriturismo e a testimoniarlo c’è anche una foto pubblicata in cui si vedono i calici in alto e i visi di Paolo Masella e Letizia Petris.