Grande novità in arrivo con le nuove puntate di “Affari Tuoi“. Nei giorni scorsi il programma condotto da Amadeus è stato sospeso per far spazio al “Primafestival” in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Padrone di casa, conduttore e direttore artistico sempre lui, Amadeus, che ha salutato una volta per tutte la manifestazione: “Mi mancherà ma ci tornerò da turista“.

E ancora una volta Amadeus ha fatto centro, raggiungendo picchi mai visti negli ascolti con il 74% di share nella serata finale e addirittura oltre il 90% all’annuncio della vincitrice. Insomma il pubblico, orfano di “Affari Tuoi”, ha potuto trascorrere lo stesso serate piacevoli con Sanremo. Da stasera, lunedì 12 febbraio, il game-show ritorna e lo fa con una grandissima novità…

Torna “Affari Tuoi”, la novità in arrivo

Dopo la settimana del “Primafestival” con Paola e Chiara il game-show dei pacchi “Affari Tuoi” torna al suo posto. Stasera alle 20:35 su Rai1 Amadeus condurrà il fortunato programma in cui i concorrenti sono chiamati a indovinare la scatola contenente il premio più alto.

Proprio a partire da stasera ad “Affari Tuoi” ci sarà una nuova playlist con le canzoni di Sanremo 2024. Proprio così, quella del 5 febbraio scorso è stata infatti “l’ultima puntata con queste canzoni, dalla prossima ci saranno le nuove canzoni di Sanremo24” come qualcuno dei telespettatori ha fatto notare.

Buongiorno perché stasera ritorna affari tuoi con i nuovi brani sanremesi! #Affarituoi #Sanremo2024 pic.twitter.com/Kgjm8jw8oP — 𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑙 𝑏𝑙𝑢𝑒 𝄞 💐 (@vanillanera) February 12, 2024

Lo stesso Amadeus ha dato appuntamento al pubblico di “Affari Tuoi” dichiarando: “Non vedo l’ora di farvi ascoltare le canzoni nuove“. Tuttavia non tutti sono contenti di questo cambiamento. C’è qualcuno, evidentemente nostalgico, che già sente la mancanza di ‘Due vite’ di Marco Mengoni e durante l’ultima puntata ha scritto: “e per l’ultima sera abbiamo sentito SE QUESTA È L’ULTIMAAAA dopo che i concorrenti hanno vinto con un pacco rosso“.

