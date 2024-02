Sanremo 2025, Fiorello ha deciso di giocare a carte scoperte. E stamani in diretta durante viva Rai 2 ha chiamato la famosa conduttrice. Durante la conferenza stampa di ieri Amadeus aveva spiegato come non ci saranno ripensamenti per la guida del Festival. “Io avevo detto che era l’ultimo festival già a marzo. Poi nessuno mi ha creduto, neanche Fiorello, ma in realtà è così. L’ho spiegato qui in sala stampa lunedì scorso: sento che mi devo realmente fermare in questo momento”.

“Quindi ringrazio l’ad che ha detto di volerci incontrare con Fiorello nelle prossime settimane ma sento che devo fare questo. Ho bisogno di fermarmi per pensare ad altro, non è che mi fermo per andare a fare l’eremita da qualche parte o sparire ma per dedicarmi ad altre idee, altre sfide, altra altre scommesse, come ho sempre fatto anche prima che ci fosse il festival di Sanremo”.





Sanremo 2025, Fiorello candida Antonella Clerici per la conduzione

Poi ha aggiunto: “Ringrazio molto l’ad Roberto Sergio perché quest’anno mi ha detto semplicemente ‘continua a fare in totale libertà quello che hai fatto in questi ultimi quattro anni’. E mi ha lasciato massima libertà. Come, devo dire, è sempre accaduto anche nei quattro anni precedenti. Mai una telefonata di pressione”.

Le polemiche c’erano, erano nell’aria ma io direttamente non ho mai ricevuto una telefonata, nessuna pressione politica. In cinque anni ho lavorato in totale autonomia e, per come sono fatto io, non poteva essere altrimenti: non avrei mai accettato nessun tipo di scorciatoia per nessuna ragione al mondo. Non mi appartiene, non l’ho mai fatto e non potrei mai cominciare a 61 anni”. Sostituire Amadeus non sarà facile.

Su chi sarà il prossimo conduttore Fiorello ha le idee chiare: Antonella Clerici. Stamani Fiorello l’ha chiamata chiedendo: “Torneresti a Sanremo?”. E lei: “Con un amico come te sì”. Il conduttore ha proposto Cattelan. E Antonella: “Adoro Alessandro, trovo che sia giusto lanciare i giovani”. Poi l’apertura che sa di conferma: “Il paragone con Amadeus? Il paragone va fatto con il 1º Sanremo di Amadeus. Bisogna avere coraggio nella vita e non ho niente da perdere. Ho una carriera, se il Festival dovesse andare male non è che ti uccidi. L’ho detto per dire, tiferei per una donna”.