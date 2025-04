Nel programma televisivo “Affari Tuoi” una nuova concorrente sta letteralmente conquistando l’attenzione del pubblico. Si tratta di Joelle, giovane originaria di Rovigo, che sta già facendo parlare di sé non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo percorso professionale e sportivo. Come ha evidenziato un utente su X, Joelle è una promettente pallavolista e, al tempo stesso, una futura psicologa. I commenti entusiasti non sono tardati ad arrivare: “Dio che meraviglia Joelle da Rovigo!! Pallavolista, futura psicologa, ma oserei dire pure futura modella perché è perfetta!”, ha scritto qualcuno con evidente entusiasmo.

I telespettatori non hanno risparmiato elogi, sottolineando la combinazione delle sue passioni e capacità: “Buonasera a tutti! Una pallavolista e psicologa in un’unica persona”, si legge tra i commenti più apprezzati. C’è anche chi si è lasciato andare a osservazioni più particolari, facendo paragoni illustri: “Paola Egonu è qui”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Paola Egonu sei tu? Free pallavolista della valle d’Aosta”. Un paragone che sottolinea non solo le qualità sportive di Joelle, ma anche il suo fascino e la sua presenza scenica.

L’ingresso di Joelle nel programma avviene dopo l’uscita di Ricardo da Padova, che aveva partecipato al gioco assieme alla madre Valentina. La loro partita, purtroppo, non era partita sotto i migliori auspici, con una serie di pacchi sfavorevoli che avevano fatto temere il peggio. Tuttavia, con determinazione e un pizzico di fortuna, Ricardo è riuscito comunque a portare a casa una somma dignitosa.

Dio che meraviglia Joelle da Rovigo!! Pallavolista, futura psicologa, ma oserei dire pure futura modella perché è perfetta!! 😍😍😍 #AffariTuoi — Daniele Villari (@twittadeniols) April 27, 2025

Paola Egonu sei tu?

*Free pallavolista della valle d'Aosta*#affarituoi pic.twitter.com/bWbDlXD5FG — Pizza Pizza Ballà (@rienneva_plus) April 27, 2025

Il momento clou della serata è arrivato con l’offerta finale di 40mila euro. Dopo un breve consulto con la madre e un’attenta riflessione, Ricardo ha deciso di accettare, consapevole che “nella vita, a volte, ci si deve accontentare”, come lui stesso ha dichiarato prima di chiudere l’accordo. Una scelta che si è rivelata azzeccata: nel suo pacco infatti si celavano solo 20mila euro, rendendo il finale della sua avventura comunque positivo.

Ora, con Joelle pronta a portare una ventata di energia e fascino al programma, le aspettative dei telespettatori sono alle stelle. Il pubblico non vede l’ora di scoprire se oltre alla bellezza e al talento, la giovane saprà anche dimostrare abilità strategiche e un pizzico di fortuna, elementi fondamentali per emergere a “Affari Tuoi”.