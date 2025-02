“Aiuto, aiuto!”. La puntata di Affari Tuoi del 31 gennaio si è aperta con una scena del tutto inaspettata. Stefano De Martino ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico: il conduttore ha iniziato a gridare e, subito dopo, si è precipitato verso l’uscita dello studio.

Le immagini hanno lasciato gli spettatori senza parole. Sul momento, infatti, quasi nessuno ha compreso cosa stesse accadendo. Il video è diventato rapidamente virale sui social, suscitando reazioni sbalordite. “Cosa è appena successo?”, si è chiesto un utente di X in un post. Rivedendo il filmato, si nota che De Martino non è solo: all’improvviso, una persona entra nell’inquadratura di corsa, attraversando tutto lo studio, passando tra il pubblico e il bancone dove era già presente il concorrente della serata, Pasquale dalla Calabria. Alla vista di questa figura inattesa, il conduttore ha esclamato “Aiuto!” prima di lanciarsi in una specie di inseguimento.

Leggi anche : “Hai vinto tu”. Colpo di scena a Io Canto Senior, esce il suo nome e lo studio esplode





“Ma cosa fanno?”. Affari Tuoi, il fuoriprogramma di Stefano De Martino. Le grida di aiuto, poi la corsa

Nonostante l’apparente caos, si è trattato solo di un simpatico imprevisto. La protagonista della scena era un’operatrice di ripresa che si è fatta trovare impreparata al momento dell’inizio della trasmissione. Il tecnico infatti non era ancora al suo posto e ha dovuto attraversare lo studio a passo svelto. Stefano De Martino, col suo spirito giocoso, ha trasformato l’incidente in un siparietto comico, rincorrendola tra le risate generali. “E dai!”, lo ha ripreso scherzosamente la donna, mentre il conduttore rideva divertito.

Salutando il pubblico, De Martino ha poi ironizzato sulla situazione: “Saluto i nostri pacchisti, saluto la nostra Arianna che era dall’altra parte dello studio… Eh sì, perché abbiamo iniziato all’improvviso e lei non c’era”, aggiungendo un sorriso complice verso l’operatrice, che nel frattempo rideva davanti alla telecamera.

I commenti sui social testimoniano come il pubblico di Affari Tuoi abbia ormai imparato ad apprezzare questa atmosfera spensierata e goliardica, creata con naturalezza da De Martino. Se il game show ha perso quella narrazione più solenne degli ultimi anni, ha però guadagnato in leggerezza e spontaneità, una formula che continua a conquistare gli spettatori, come dimostrano gli ottimi risultati di share registrati ad ogni puntata.