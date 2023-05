“Non doveva succedere”. Affari Tuoi, Amadeus: è un colpo che fa male. In studio cala il gelo assoluto

Incredibile ad Affari Tuoi, concorrente finisce dalle stelle alle stalle. Come tutti sanno nel programma condotto da Amadeus su Rai 1 i concorrenti sono chiamatia a scegliere dei pacchi senza conoscerne il contenuto. Ci sono trattative, proposte, pacchi che vanno, pacchi che vengono. Il game show va in onda nella fascia cosiddetta dell’access prime time, ovvero quella che va dalla fine del telegiornale delle 20 a poco prima dell’inizio della prima serata.

Stavolta il protagonista dell’assurda puntata di sabato 27 maggio è Emanuele, concorrente del Lazio. Anche Amadeus è rimasto di stucco. Il conduttore guida Affari Tuoi da quest’anno dopo che si sono succeduti Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti e Carlo Conti. Raramente, dal 2003 ad oggi, si era vista una roba del genere, anzi proprio mai. Emanuele aveva tra le mani un pacco da 300mila euro. Indovinate come è finita?

Amadeus e il concorrente a bocca aperta: cosa è successo

Emanuele aveva il pacco da 300mila euro, senza saperlo, ovviamente, ma ha deciso di cambiarlo. Ebbene è passato da questa bella cifra a 0 euro. Non era mai successo prima e al concorrente e al conduttore non è rimasto che esclamare: “Da un opposto all’altro…”. Alla fine, comunque, non è andata poi così male.

Il concorrente, affiancato dal papà, ha accettato l’offerta di 20mila €uro. La paura era che nel nuovo pacco, numero 17, non ci fosse nulla (l’alternativa erano 75mila euro). Il padre del concorrente ha dichiarato: “Tornare a casa con 0€ penso non lo voglia nessuno dei concorrenti. Da papà, ho delle responsabilità verso i miei figli. Accetto l’offerta di 20.000€“.

Una girandola di emozioni che spesso caratterizzano Affari Tuoi dove nel giro di pochi istanti si può passare dalla gioia di vincere un mucchio di soldi all’amarezza di ritrovarsi con pochi spiccioli. O niente. Comunque alla fine, dopo lo choc per aver perso la possibilità di portare a casa 300mila euro, Emanuele e il papà possono dirsi soddisfatti. Meglio 20mila euro di nulla, no?

