“Io so cosa c’è nel mio pacco”. Affari Tuoi, il concorrente lascia senza parole Amadeus. Una partita sul filo del rasoio, come tutte d’altronde. Siamo nella puntata del 20 maggio 2023. Il padrone di casa presenta il nuovo concorrente: si chiama Francesco e rappresenta la Lombardia. Il suo percorso ad Affari tuoi comincia subito alla grande, tant’è che Amadeus resta di sasso nello scoprire che l’uomo ha sin da subito on mente cosa fare e cosa no. Alla fine Francesco resta con un solo pacco azzurro e ben 6 pacchi rossi. Una cosa davvero rara in un gioco come questo.

E pensare che solo qualche sera prima, una concorrente molto sfortunata era rimasta con diversi blu e solo qualche pacco rosso. Diametralmente opposta la vicenda di Francesco. Amadeus sin da subito gli dice: che ad un tratto esclama: “Francesco, cerchiamo di cambiare la tendenza questa sera, perchè nelle ultime puntate le cose sono andate sempre male”. Nessun problema per il rappresentante della Lombardia che invece è parecchio fortunato.





Alla fine l’uomo e la figlia restano con un solo pacco azzurro di 200€ e tre opzioni rosse, ossia 5.000, 10.000 e 200.000€. Francesco allora guarda Amadeus e dice: “Penso di avere di sicuro qualcosa di rosso nel mio pacco”. A questo punto il dottore chiama il conduttore al telefono e fa una proposta. L’uomo avrebbe potuto continuare e sfidare la sorte, visto che le probabilità erano dalla sua, tuttavia decide di fermarsi e accettare l’offerta generosa di 30mila euro.

FINALMENTE IL NONNO AD AFFARI TUOI pic.twitter.com/L9c7Hz4n8C — ari (@tvbnamgi) May 20, 2023

Francesco allora, complice la figlia dice: “A me questi soldi servono. Sono pochi, intendo pochi rispetto ai 200.000, ma comunque mi servono”. Scelta giusta per l’uomo lombardo che appena ricomincia a giocare apre la scatola da 200mila euro. Più tardi ne apre un altro di pacco e stavolta ci trova 10.000€. Ultimo pacco aperto è quello dei 200€.

Tutta la sfiga di una settimana è stata disintegrata da Nonno civico #affarituoi — Raffy1313 (@Raffy1380) May 20, 2023

A quel punto l’uomo scopre che aveva il pacco da 5.000€. Il pubblico super d’accordo con Francesco e col suo intuito che lo porta a guadagnare una cifra molto alta, rispetto a quello che poteva vincere realmente. Una puntata davvero intensa e felice per il pubblico e sopratutto per Francesco dalla Lombardia.

