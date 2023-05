Sembrava ormai tutto pronto, ma Marco Liorni è stato costretto ad accettare una notizia differente dalla Rai. E anche il pubblico non starà facendo i salti di gioia, dato che aveva ormai fatto partire il countdown, che invece ora dovrà essere stravolto. Ma i vertici di viale Mazzini avranno avuto le loro ragioni per prendere questa decisione, che è ormai praticamente certa. Ed è stata data in anteprima dal sito Gossip e Tv nelle scorse ore.

Settimane fa si era saputo che Marco Liorni avrebbe conquistato maggiore spazio su Rai1 grazie alla sua trasmissione Reazione a catena. Con una sorta di ridimensionamento per Flavio Insinna e L’Eredità. Quest’ultimo, salvo ulteriori cambiamenti, ricomincerà solamente nell’ultimo mese del 2023, quindi a dicembre, e finirà nel giugno 2024. Una programmazione inferiore alle attese per Flavio Insinna, che però non potrà far altro che accettare queste nuove disposizioni.

Marco Liorni, notizia non esaltante proveniente dai corridoi Rai

Non manca quindi molto alla nuova edizione di Reazione a catena di Marco Liorni, con la Rai che punta fortemente sul conduttore per cercare di avere degli ascolti televisivi alti anche nella stagione estiva. Lui tra l’altro avrà l’occasione di ottenere un record, infatti è l’unico che condurrà cinque volte questa trasmissione, dato che Pino Insegno ed Amadeus si erano fermati a 4, mentre Pupo e Gabriele Corsi l’avevano presentata 3 e 1 volta.

C’è però una variazione per quanto concerne la data di inizio di Reazione a catena. Si era parlato del prossimo 5 giugno, invece Gossip e Tv ha annunciato che è stato disposto un rinvio al 19 giugno. Nulla di compromettente per i telespettatori, che però non saranno felicissimi di dover aspettare altre due settimane prima della messa in onda del programma, che terrà compagnia per diversi mesi a milioni di persone.

Più di un mese fa Liorni, attraverso il suo profilo Instagram, aveva fatto vedere lo studio dove si terranno anche quest’anno le puntate di Reazione a catena e aveva scritto: “Lavori in corso, verso i colori e il calore di Reazione a catena è pronta la tua squadra?”.