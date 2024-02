A C’è posta per Te la storia di un uomo con due vite parallele. Ieri sera, 24 febbraio, la vicenda che vedeva come mittente Ivano e come destinataria della lettera Emanuela. Coinvolta anche un’altra donna, la ex mogie di Ivano. Lui ha contattato la trasmissione di Maria per cercare di ricucire il rapporto con la sua attuale compagna che l’ha scaricato dopo la scoperta choc. La storia si è conclusa con un lieto fine. Mai a C’è posta per te si era vista una storia simile. La ricostruiamo di seguito.

“Sembra la storia di un film americano”. È uno dei tanti commenti che si potevano leggere ieri sera tra quelli degli utenti che commentavano in diretta la sesta puntata di C’è posta per te. La storia di Ivano è davvero unica. Sicuramente si è reso protagonista di una messa in scena poco piacevole per le persone coinvolte. Un utente ha commentato: “Dopo 20 anni sentir dire dall’ex marito ‘forse non l’ho mai amata’ ..fa tristezza!!! Vergognati!!”. E un altro: “Il classico marito traditore con il piede in due scarpe! Ma lei per aver lasciato il marito ma questo uomo mi chiedo ma com’era il compagno”. Altri commenti sono stati più indulgenti verso Ivano: “Sembra Carlo Verdone”, ha scritto qualcuno, riferendosi a lui per metterne in evidenza il carattere bonario.

Ivano sbugiardato in diretta: “Adesso sappiamo chi sei veramente”

Maria De Filippi come sempre ha raccontato tutto all’inizio: Ivano è stato scaricato dalla compagna Emanuela, con la quale stava da 8 anni, quando lei ha scoperto che lui in tutto questo tempo non aveva ancora troncato i rapporti con la ex moglie. L’uomo ha spiegato di non amare più la sua ex consorte (“forse non l’ho mai amata”), ma di nutrire nei suoi confronti un senso di colpa e sentimenti di protezione. Non voleva ferirla. La donna, sempre secondo la versione di Ivano, non sarebbe in grado di fare niente da sola, “neanche di prelevare al bancomat”.

L’uomo per otto anni si è diviso così tra l’ex moglie e la nuova compagna, senza dire a nessuno come stavano veramente le cose. Due vite parallele. Durante la settimana dormiva da una, e nei fine settimana dall’altra, accampando nei confronti delle due donne sempre scuse e bugie per giustificare le sue assenze: vuoi motivi di lavoro, vuoi la necessità di seguire le pratiche della separazione.

Emanuela, invece, per vivere la sua storia con Ivano aveva lasciato il marito, portando con sé le due figlie. Un giorno, insospettita, controllando il cellulare dell’uomo ha trovato le chat con la ex moglie. A quel punto si è fiondata sotto la casa dell’altra donna per spiegarle come stavano veramente le cose, e mettendo Ivano davanti a un bivio. Sembrava tutto chiarito. Invece no, neanche stavolta. Un giorno, seguendolo, ha visto che l’uomo si recava ancora a casa della ex moglie per portarle delle casse d’acqua.

I dubbi di Emanuela si sono sciolti nel momento in cui Ivano ha spiegato di aver capito la lezione. La donna ha esitato un attimo, forse per tenerlo un po’ sulle spine, poi ha dato l’ok a Maria per aprire la busta. Tra i due è scattato subito il bacio. Il pubblico ha approvato la scelta applaudendo a piene mani.