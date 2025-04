“Adesso posso dirlo”. Yulia dopo il Grande Fratello e Giglio: ora che è tutto finito è il momento di confessare

Il Grande Fratello è finito da meno di una settimana e come è ovvio in questi primi giorni post-reality l’attenzione è tutta sul ritorno alla vita vera dei finalisti e in generale dei concorrenti. C’è chi sta vivendo la propria relazione fuori, come Javier ed Helena, e chi invece ha visto la storia d’amore frantumarsi ancor prima di uscire dalla porta rossa, come Shaila e Lorenzo.

Anche altre coppie sono nate nella casa. Chiara e Alfonso, MaVi e Tommaso, Giglio e Yulia e forse anche Iago e Amanda. Tutti loro hanno ripreso possesso dei loro social e chi più e chi meno stanno aggiornando i follower sul quotidiano. Chi non aveva ancora parlato dopo la fine del Grande Fratello è Yulia.

Yulia rompe il silenzio dopo il GF

Come si ricorderà, il suo percorso all’interno della casa è stato interrotto bruscamente. A metà reality, infatti, è dovuta uscire per risolvere questioni legali con il suo ex fidanzato abbandonando così compagni d’avventura e sogno di vittoria. E abbandonando Giglio, il parrucchiere con cui aveva iniziato una storia.

Ma come procede questa relazione ora che sono entrambi fuori e i riflettori si sono spenti? Sembra a gonfie vele. Tra le ultime Storie Instagram l’ennesima foto di coppia con il cuore rosso, ma a proposto di social anche Yulia Bruschi ha voluto spendere due parole per spiegare come è andata davvero la loro esperienza nel reality di Canale 5.

In un lungo post ha ringraziato tutti per questa opportunità, “un percorso ricco di sfide, emozioni, crescita, tanto coraggio, amore e soprattutto, di legami che mi porterò nel cuore per sempre”. La modella si è detta anche “grata per l’opportunità di mettermi alla prova e raccontare un po’ della mia storia” e si è resa conto di aver “colto un concetto fondamentale”: “Gli errori sono opportunità di crescita”. E forse così è stato se si pensa che entrata in casa aveva annunciato di aver ricevuto un anello costosissimo che poi l’ex le aveva chiesto indietro per il flirt continuo tra lei e Giglio.