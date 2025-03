Federico è l’ultimo eliminato dal Grande Fratello. Dopo poco più di un mese di permanenza nella casa, giovedì scorso ha perso il televoto contro Stefania Orlando, MariaVittoria Minghetti e Chiara Cainelli e ha abbandonato il programma. Era arrivato per ultimo, insieme a Mattia che l’ha preceduto di qualche giorno nell’uscita definitiva, ma si è subito integrato e con alcuni inquilini ha stretto un bel rapporto.

Per questo motivo, poco dopo la sua uscita dalla porta rossa il dj ed ex protagonista di MasterChef ha voluto rompere il silenzio attraverso un post su Instagram. Ha tracciato un bilancio dell’esperienza vissuta al reality, svelato anche i nomi dei concorrenti con cui spera che l’amicizia prosegua dopo il gioco e parlato anche di quelli con cui ha avuto degli scontri.

Federico Chimirri rompe il silenzio dopo il GF

“Anche se la mia avventura al Grande Fratello è stata breve, è stata un’esperienza incredibile, intensa e ricca di emozioni. Sono profondamente grato per tutto l’affetto che mi state dimostrando e per il sostegno che mi avete dato. Ogni vostro messaggio, ogni vostro gesto mi sta dando forza, e questo lo porterò sempre con me”, ha scritto Federico per poi parlare della casa.

Lì Federico ha “condiviso momenti unici con persone straordinarie. Alcuni come Helena Prestes, Javier Martinez, Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Iago Garcia, Mattia Fumagalli, Maxime Mbanda e Maria Teresa Ruta sono diventati una vera famiglia per me, legami che porterò oltre quelle mura”. Quindi un commento a dir poco diplomatico su coloro con cui ah legato meno.

“Ma anche con chi ho avuto meno interazione o con cui ci sono stati contrasti ho vissuto un’esperienza intensa e irripetibile”. Dopo belle parole sul programma, la conclusione: “Spero di aver lasciato in voi un bel ricordo, così come il Grande Fratello lo ha lasciato a me. Adesso torno alla mia musica e ai miei piatti, pronto a continuare il mio viaggio insieme a voi. Vi voglio bene”. Federico ha già riabbracciato il figlio che lo aveva sorpreso quando era nella casa: il video del loro abbraccio pubblicato sempre su Instagram è tenerissimo.