Nella serata del 6 marzo il Grande Fratello, per voce di Alfonso Signorini, ha annunciato a Federico la sua eliminazione dal programma. Niente da fare per l’ormai ex gieffino, che ha perso al televoto e ha lasciato per sempre la casa. A salvarsi ancora una volta è stata Chiara e, proprio dopo che si è saputo del suo salvataggio, si è scoperta la ragione per la quale non verrebbe mai mandata via.

C’è infatti qualcuno che riesce sempre a farla rimanere al Grande Fratello. Anche se Chiara per ora non è stata eliminata, sembra che le cose possano complicarsi non poco da adesso in poi. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato svelato sulla Cainelli e cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate.

Grande Fratello, perché Chiara non viene eliminata: la scoperta

Quindi, anche nelle ultime ore Chiara se l’è cavata al Grande Fratello scampando ad una possibile eliminazione. Fondamentale sarebbe una sua vicinanza ad altri gieffini, che in qualche modo la sta proteggendo. Però le novità che stanno emergendo ora potrebbero metterla seriamente a rischio eliminazione prima della finale.

Come riportato dall’influencer Deianira Marzano in una sua Instagram story, “Chiara è rimasta nella Casa solo grazie ai voti dei sostenitori di Lorenzo e Shaila. Considerando come si stanno mettendo le cose e il suo evidente interesse per Lorenzo, dubito che riuscirà a restare ancora a lungo”.

Bisognerà aspettare i prossimi televoti per capire se Chiara rischierà veramente l’eliminazione o se continuerà a salvarsi con l’ausilio dei fan degli Shailenzo.