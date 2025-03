La puntata del Grande Fratello del 6 marzo è stata parecchio intensa. Oltre a decretare l’eliminato, ovvero Federico, ci sono stati scontri e momenti tesi. Inoltre, Mariavittoria ha fatto un racconto molto delicato in relazione ad un problema che la attanaglia da tempo. Ma l’intervento di Beatrice Luzzi non le ha fatto piacere e la gieffina se n’è lamentata dopo la diretta con Signorini.

Le parole dell’opinionista non sono andate giù alla concorrente del Grande Fratello, infatti nel corso della nottata mentre si trovava assieme ad altri coinquilini Mariavittoria ha perso la pazienza. Ricordando quei frangenti, si è lamentata del comportamento di Beatrice Luzzi, ritenendo il suo intervento inopportuno in riferimento all’argomento trattato.

Grande Fratello, Mariavittoria contro Beatrice Luzzi: “Ma come si permette?”

Mariavittoria ha raccontato a tutto il pubblico del Grande Fratello dei suoi problemi col cibo: “Una lotta che faccio con me stessa, volevo sempre sentirmi all’altezza. Avevo un controllo maniacale sul mangiare in un determinato modo, è nato tutto come una sorta di ipercontrollo, un dover raggiungere anche un determinato peso. Mi ha aiutata la terapia e la sto continuando ancora oggi. Ho ancora un rapporto conflittuale con il cibo, soprattutto qui dentro”.

Beatrice ha dunque commentato in studio: “Penso che il cuore della questione sia sentirsi liberi di essere se stessi, anche di essere gelosi quando si è gelosi. Dillo: ‘Sono gelosa’, dillo”. Ma finita la puntata questa frase dell’opinionista ha fatto innervosire MaVi: “Ma il suo commento? Stavamo parlando di un argomento così delicato e complicato. Cosa c’entrava dirmi quella cosa? Lei è tanto una donna intelligente, acculturata, brava e sveglia”.

MV ha totalmente ragione , si stava parlando di un argomento serio e che poteva toccare tante persone, Beatrice senza un senso tira fuori a cazzo la gelosia?💀

Ma l’hanno scorso ho sostenuto la sorella gemella della luzzi?#helevier #heleners #Tommavi #grandefratello pic.twitter.com/FUGp09r8vV — florina (@florinaflower1) March 7, 2025

Infine, Mariavittoria ha affermato: “Non c’entrava nulla la gelosia in quel momento, anzi con quello che ha detto l’ha rovinato del tutto il momento. Poteva dire tutto, ma la gelosia non c’entrava in quel contesto”. E tanti utenti hanno dato ragione alla gieffina, non riuscendosi a spiegare quell’atteggiamento di Beatrice.