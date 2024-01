Un ospite e una bella gaffe a Bella Ma’, il programma di Pierluigi Diaco. Protagonista dell’intervista Jerry Calà, che è reduce da un mese impegnativo tra serate e il nuovo film in uscita. Nel corso della puntata, tanti gli argomenti trattati. Come il sogno dell’attore che è quello di calcare il palco dell’Ariston con una canzone che tiene segretamente nel cassetto, e il racconto di quando viveva con i suoi amici Umberto Smaila e Franco veniva a lavorare insieme anche Maurizio Costanzo.

Poi l’amore, certo. Quello con Mara Venier, che ha anche telefonato in diretta. La regina della domenica di Rai1 aveva sposato Jerry Calà a Las Vegas e raccontato che quando stavano insieme non accettava di lavorare come attrice, mentre lui era un attore molto quotato, perché “non me ne fregava niente, e poi stavo a casa per marcarti fissa. Eri troppo birichino. Stendiamo un velo pietoso”.

Leggi anche: “Chi l’ha visto non va in onda”. Federica Sciarelli, il motivo dello stop del 10 gennaio





Pierluigi Diaco, gaffe dell’ospite vip a Bella Ma’

Ma andiamo alla gaffe. Proprio parlando del suo film, Jerry Calà si è lasciato sfuggire che sarebbe stato disponibile su Amazon Prime. Il conduttore lo ha subito bloccato, ma ormai la frittata era fatta. Perché fino a poco tempo fa si potevano pubblicizzare in Rai prodotti audiovisivi appartenenti ad altre piattaforme ma or Ale cose sono cambiate.

E se necessario va detto un generico ‘sulle piattaforme digitali’, dunque non nominare Amazon Prime Video, Paramount + o Netflix all’interno di programmi Rai. Come molti, anche Jerry Cala lo ha scoperto suo malgrado proprio durante la trasmissione di Pierluigi Diaco.

Questa è da cantare tutti insieme, tutti uniti in un forte abbraccio 🤗 Grazie “In Fieri” per averci regalato questa emozione 🎶



Torniamo domani con #BellaMa

Ore 15.25 su #Rai2 e #RaiPlay pic.twitter.com/tRYgUSQ8P8 — Rai2 (@RaiDue) January 9, 2024

“Adesso che hai fatto questo errore, che fanno pagare a me, ricorda a tutti che la più ricca piattaforma digitale è RaiPlay”, gli ha detto il conduttore. E così ha fatto, prima di lasciare lo spazio ad Annalisa Minetti nello studio di Bella Ma’. Ma ha anche sdrammatizzato dicendogli “Picchiami”, per poi pubblicizzare RaiPlay, che ha un catalogo sterminato di prodotti audiovisivi a servizio del pubblico.