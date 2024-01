Brutta notizia per il pubblico che segue Federica Sciarelli. Chi l’ha visto? non andrà in onda nella serata di mercoledì 10 gennaio e questa notizia ha lasciato l’amaro in bocca. La Rai ha modificato la sua programmazione e si è anche scoperto cosa andrà al posto della storica trasmissione. E poi i telespettatori hanno cercato di comprendere quando ritornerà in onda e anche in questa circostanza c’è stata una risposta.

Dunque, entrando nei particolari di quanto succede a Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l’ha visto? non entrerà nelle case degli italiani nelle prossime ore. Bisognerà rinviare questo momento per una ragione ben precisa, che è stata comunicata anche dalla stessa televisione pubblica italiana. Vediamo quindi cosa succederà su Rai3 nella serata del 10 gennaio.

Leggi anche: Giulia Cecchettin, la scoperta di Chi l’ha visto sulle ricerche: cosa è emerso





Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? non va in onda il 10 gennaio: il motivo

I telespettatori non si aspettavano questa notizia, come si è potuto comprendere dalle reazioni apparse su Instagram. La trasmissione di Federica Sciarelli non è ancora andata in onda in questo nuovo anno. Ma la pagina ufficiale di Chi l’ha visto? ha comunicato cosa accadrà non solo tra qualche ora, ma anche la prossima settimana, ovvero mercoledì 17 gennaio.

Chi l’ha visto? non ci sarà nemmeno stasera per una sorta di prolungamento delle festività di Natale. Al posto della Sciarelli sarà dato spazio al documentario Le frecce tricolori. Su Rai3 i telespettatori vedranno le storie legate alle avventure dell’Aeronautica Militare e appunto delle frecce tricolori. Poi la settimana prossima ritorneranno il programma della presentatrice.

Questo quanto scritto su Instagram da Chi l’ha visto?: “Mercoledì 17 gennaio Chi l’ha visto? torna in prima serata in diretta su Rai3. La redazione è operativa attraverso il sito e i social. Per appelli e segnalazioni: telefono 068262, mail [email protected], WhatsApp 345 313 1987″. Diversi telespettatori hanno protestato per questa decisione: “Noo, pensavo ricominciasse stasera”, “Un programma così importante non dovrebbe avere pause”, “Ma nemmeno oggi? Sono troppo incaz***”.